Me Bitam, avocat et enseignant Ã  la facultÃ© de droit : Â« Ce quâ€™il faut savoir sur le procÃ¨s du montage automobile Â»

Entretien réalisé par : Neila Benrahal

Dans cet entretien, Me Nadjib Bitam, avocat et enseignant universitaire à la faculté de droit, donne des détails sur la procédure du déroulement du procès prévu demain, impliquant plusieurs personnalités, dont un ancien Premier ministre, d’ex-ministres et d’importants hommes d’affaires. Membre également du collectif de la défense des mis en cause, l’avocat a relevé que le jugement de prévenus de la stature d’un Premier ministre devant le tribunal de Sidi M’Hamed est un signe d’une justice où tous les citoyens sont égaux.

El Moudjahid : Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a annoncé «des procès publics». Des personnalités politiques et hommes d’affaires impliqués et cités dans des dossiers de corruption. Les audiences seront-elles filmées, ou est-ce toujours une pratique interdite ?

Me Bitam : Il faut savoir que le principe dans les procès est que les audiences soient publiques, c’est ce que prévoit la loi. C'est-à-dire, des procès ouverts au public où l’accès est autorisé aux familles et proches des prévenus, aux représentants des médias et aux citoyens.

Il y a certes, des exceptions où l’accès à certains procès est interdit au public, ce qu’on appelle des procès à huis-clos, qui se déroulent sans la présence des citoyens et des journalistes. Il s’agit essentiellement des procès d’affaires liées aux agressions sexuelles et des procès de mineurs et je pense que le ministre a tenu par cette déclaration, à rassurer que les procès seront ouverts et pas à huis-clos.

Les médias auront un rôle important dans la couverture de ces procès, car ils en seront les grands témoins.



Alors, filmées ou pas filmées ces affaires ?

Concernant les audiences filmées, je pense que c’est une question très délicate car les accusés vont refuser d’être fimés et enregistré, afin de préserver la dignité de leurs familles. En outre, en Algérie, on n’a pas eu recours aux procès filmés, même dans le monde, ce sont des procès filmés pour leur dimension historique à l’instar du procès du président Irakien Saddam Hussein. Notre souci aujourd’hui, c’est la salle qui va abriter le procès.

Il y aura pas moins de 100 avocats, sans compter l’assistance composée principalement des familles des prévenus et même les journalistes vont trouver des difficultés à couvrir l’audience. Il aurait été préférable de l’organiser au siège du tribunal de Dar El Beida, récemment construit et dont les salles d’audiences sont beaucoup plus spacieuses…



Justement Maître, le tribunal de Sidi M’Hamed est-il habilité à juger des personnalités. La Constitution prévoit une Haute cour de l’Etat ?

L’article 177 de la Constitution, stipule qu’il est institué «une Haute-Cour de l’Etat pour juger des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre, commis dans l’exercice de leurs fonctions. Celle-ci est chargée exclusivement de juger le président de la République et le Premier ministre. «Dans le cas présent, nous sommes face à deux anciens Premiers ministres.

Mais la Haute-cour de l’Etat n’a pas été créée. Il y avait un laxisme de la part du pouvoir juridique et personne n’imaginait des poursuites judicaires à l’encontre de ces hautes personnalités. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute-Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixées par une loi organique.

Les anciens Premiers ministres ainsi que des ministres et des walis ont été auditionnés par le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême, en raison du statut des mis en cause, qui bénéficient du privilège de juridiction.

Mais je vous parle de la compétence du tribunal de Sidi M’hamed en la matière… ?

Effectivement, l’instruction judiciaire a été menée par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed et le choix de ce tribunal est très juste à mon avis car il faut qu’il y ait une seule justice où les citoyens sont égaux et sont jugés tous devant le même tribunal. On espère que les choses vont changer après les prochaines élections présidentielles, pour la révision de certaines lois, notamment la question de l’immunité parlementaire.



Il y a plusieurs dossiers sur la filière du montage automobile. Est-ce que le tribunal va examiner les dossiers au cas par cas, ou tous les concernés dans un seul dossier ?

Selon les informations en ma possession, il s’agit des premiers dossiers de deux concessionnaires, mais la programmation revient au président de l’audience.



On parle déjà du report du procès. Cela est-il possible et qu’en seront les causes ?

Oui, le report est très possible. Il y a des affaires ordinaires qui sont renvoyées lors de la première audience. Nous sommes devant un procès historique, le premier dans les annales de la justice algérienne où des anciens Premiers ministres et des ex-ministres sont poursuivis dans des grandes affaires de corruption. Le procès peut être renvoyé, en raison de la qualité du dossier, notamment le nombre des accusés. La décision revient au président de l’audience, s’il enregistre par exemple l’absence d’un témoin clé ou suite à la demande d’un avocat, cela est possible et c’est tout à fait légal.



Vous dites que ce procès est une première, c’est également nouveau pour les magistrats. Seront-ils à la hauteur de cette mission ?

C’est sûr et je suis optimiste. Des hommes d’affaires placés sous mandat de dépôt, dans des enquêtes anti-corruption, ont été libérés, suite à la décision du juge d’instruction chargé du dossier, d’annuler les poursuites, soit un non-lieu, après instruction de fond, ce qui veut dire qu’ils ont toute la compétence requise pour juger si une personne est impliquée ou pas. C’est d’ ailleurs ce que nous aurons l’occasion de voir les tous prochains jours !

N. B.