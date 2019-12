Parution aux Ã©ditions Necib : Blanchiment dâ€™argent, au-delÃ  des statistiques

Les éditions Necib, connues pour leurs choix éditoriaux, publient «Le blanchiment d’argent et son impact sur l’économie nationale et internationale» de Kamel Fenniche. L’auteur, bardé de diplômes, a un long parcours professionnel dans le domaine de la justice.

Il a également participé à maintes activités scientifiques de grande importance. Structuré en arborescence, ce livre est accessible aux lecteurs de tous bords qui veulent en savoir plus sur ce phénomène mondial qu’est le blanchiment d’argent. Le professeur Abdelhamid Berchiche, agrégé des universités, a participé par un excellent texte en préambule qui image bien le contenu de ce travail d’orfèvre. Il écrira en substance : «C'est le volume considérable et toujours en augmentation des fonds non comptabilisés par les statistiques du commerce international qui a fait prendre conscience du phénomène de blanchiment de l'argent illicite résultant de la criminalité organisée et internationale. Cette prise de conscience est relativement récente, à peine une trentaine d'années, et coïncide avec la consommation de la drogue par des couches de plus en plus jeunes de tous pays. Aussi n'est-il pas étonnant que les premiers efforts officiels faits pour cerner le phénomène de recyclage de l'argent illicite (argent «sale») se soient conjugués avec les textes sur le trafic des stupéfiants et de substances psychotropes (Conventions de l'ONU, Vienne 19 décembre 1988).

Si les dangers pour la société civile face au phénomène de blanchiment de l'argent «noir» sont d'autant plus grands que le volume des flux de fonds illicites circulant dans le monde devient de plus en plus considérables, il est une autre réalité encore plus préoccupante : l'argent recyclé, devenu «blanc», est réinvesti en majeure partie dans l'économie saine. Qu'elle meilleure façon de couper définitivement les fonds et produits du crime de leur origine que de les injecter dans les entreprises de services, dans l'intermédiation financière et le marché de l'art, les dégâts sur l'économie saine (ou formelle) sont incommensurables.

En outre, le terrorisme utilise les mêmes méthodes que celles des autres organisations criminelles, pour ce qui concerne l'utilisation du système financier, c'est dire que le blanchiment d'argent n'est pas une infraction mineure, loin de là !

Ce qui a amené les Etats à réagir, en légiférant et en encourageant une étroite collaboration dans le but de lutter efficacement contre ce fléau.

L'auteur de l'ouvrage s'est efforcé de nous établir une monographie relative au blanchiment d'argent, retraçant les étapes de la mise en place des instruments conventionnels et tentant de mesurer les conséquences désastreuses de ce phénomène criminel au plan financier sur l'ordre économique mondial et celui interne.» Cela dit, Kamel Ferchiche a gratifié le lecteur d’un document de valeur qui donne un éclairage sur l’hydre du blanchiment d’argent et ses ramifications.

R. C.

«Blanchiment d’argent, au-delà des statistiques», aux édition NECIB, 105 pages, 1.200 DA.