Atelier de gestion collaborative du patrimoine Ã©co-culturel de lâ€™Ahaggar : Signature de plusieurs accords

Afin d’avoir une meilleure règlementation de l’utilisation et de la protection des ressources écoculturelles ainsi qu’une gestion et une planification améliorées au niveau local, notamment la contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations locales, plusieurs accords de gestion collaborative et de mise en place de nouvelles activités génératrices de revenus ont été signés entre la direction du projet des parc culturels et les activants locaux (associations, agences de voyages…) de la wilaya de Tamanrasset. Ces accords, qui sont le fruit de cinq années de travail mené par une équipe professionnelle, sont aussi le résultat du processus consultatif engagé avec les différents partenaires sectoriels lors des différentes rencontres tenues au parc culturel en faveur de ce renouvellement qui sera mis en place pour la période 2019-2022. «la signature de ces accords contribue à la réduction des menaces et pressions qui peuvent toucher la région», selon le directeur du projet, monsieur saleh Amokrane, précisant que ces «opérations doivent obligatoirement s’inscrire dans la continuité pour assurer un développement durable, l’implication des populations locales, mais aussi la protection des patrimoines écoculturels».



Accord sur la gestion collaborative et écodéveloppement



Le premier accord qui a été signé dans le cadre de l’atelier de gestion collaborative du patrimoine écoculturel de l’Ahaggar répond à deux résultats du projet, en l’occurrence la mobilisation des populations locales et l’appui de l'écodéveloppement, selon les explications du chargé du suivi et de l’évaluation (UCGP), ibrahim Hessas, ajoutant que le programme de l’écodéveloppement consiste dans le soutien à la gestion pastorale, l’amélioration de l’élevage (produits laitiers et cuir), planification, production et commercialisation fruitière, la promotion des énergies alternatives, réhabilitation des sols et plantation d’espèces locales, le développement de l’artisanat traditionnel, notamment féminin, la nécessité de l’implication et la participation des populations locales, la promotion et le développement du tourisme et du patrimoine écoculturel…

Une Charte d’éthique de l’écotourisme



Cette charte intervient pour mettre en place un cadre référentiel fondamental, visant à atteindre un tourisme responsable et durable dans le parc culturel de l’Ahaggar, mais aussi asseoir les pratiques d’un tourisme respectueux des patrimoines naturels et culturels (matériel et immatériel) tout en assurant un développement socio-économique à la population locale, comme il a été expliqué par la chargée de communication du PPCA, madame Narimane Saheb. les acteurs concernés par cette charte ne sont «pas déterminés», bien au contraire cette dernière fait appel à toute personne ou structure pouvant apporter «un plus» au développement et à la conservation de l’écoculturel, en citant l’exemple des opérateurs et professionnels (public et privé) du tourisme, associations, touristes, population locale, etc, tout en rappelant que cette charte a été formulée conformément aux dispositions nationales et internationales du tourisme durable. «Les signataires de cette charte sont conscients que l’activité touristique doit respecter les impératifs édictés par les différentes réglementations particulières à ce territoire classé en vertu de la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine», a-t-elle indiqué, en précisant, toutefois, que ces engagements répondent aux trois principes fondamentaux, à savoir, la protection de la biodiversité, le valorisation du patrimoine culturel (matériel et immatériel) ainsi que le développement du territoire.

Kafia Ait Allouache