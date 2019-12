Grand angle : Et maintenant ?

En Irak, les manifestants croient, légitimement, qu’ils ont réussi à pousser le Premier ministre à la démission. « C’est notre première victoire et on en aura encore plus face aux autres » politiciens, a dit l’un d’eux à Baghdad à l’AFP. Mais, faut-il le rappeler, il aura fallu tout de même deux mois de manifestations, durant lesquels 420 personnes ont été tuées et 15.000 autres blessées, pour que la démission tombe. Mais si les manifestants sont en droit de crier victoire, c’est surtout parce qu’ils ont contribué à ce que le pays vive un moment unique de son histoire récente. Pour se faire une idée de l’ampleur de l’exploit réalisé, il faut savoir que depuis 2003, année du renversement de Saddam Hussein, aucun Premier ministre n’avait renoncé à son poste. Adel Abdel Mahdi est le premier à l’avoir fait. Certes, sa décision a été prise sous la pression de l’ayatollah Ali al-Sistani, mais le fait que l’histoire retiendra est là. Reste maintenant à voir quelles perspectives cette démission ouvrira pour l’Irak, et surtout, si elle pourra calmer la rue qui ne décolère pas. « Le Parlement dont a émergé le gouvernement actuel est appelé à revoir le choix qu’il a fait à ce sujet et à agir dans l’intérêt de l’Irak pour préserver le sang de ses enfants et éviter que (le pays) ne glisse dans la violence, le chaos et la destruction », affirmait, dans son sermon du vendredi, la plus grande autorité religieuse d’Irak. Il n’en fallait pas plus pour Adel Abdel Mahdi pour qui le sens de cette déclaration ne souffrait aucune ambiguïté quant à ce qui était attendu de lui. Pourtant, pour les spécialistes de l’Irak, cette option prise n’est pas dénuée de risques. Elle expose le pays à une période d’incertitude politique. « La démission du Premier ministre ne fera que déclencher encore plus de conflits internes à Bagdad, alors que les groupes armés et les partis se disputent le choix du remplaçant», écrivait samedi sur Twitter Hayder al-Khoei, spécialiste de l’Irak, notant que « pendant ce temps, les manifestants suivront de près et ne se contenteront pas d’un autre remaniement tant que le même système corrompu restera ». Les irakiens réclament le départ de tous les partis. En plus clair, ils revendiquent le changement de tout le système politique installé par les Américains en 2003. C’est dire que pour les manifestants, c’est loin d’être gagné d’avance. Il n’en demeure pas moins, estiment les spécialistes, qu’ils peuvent considérer que le mouvement de contestation pourrait permettre à terme « la réémergence d’une forme d’identité nationale dépassant les clivages confessionnels qui ont été la marque du système à la fois constitutionnel et électoral » ces seize dernières années. Ce qui est loin d’être anodin.

Nadia K.