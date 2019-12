Violents affrontements Ã  Idleb (syrie) : 70 personnes tuÃ©s

Près de 70 personnes ont été tués ces dernières 24 heures dans des affrontements entre les forces régulières et des factions terroristes et rebelles dans la province d'Idleb, dans le Nord-ouest de la Syrie. Ces affrontements ont entraîné la mort de 36 membres des forces syriennes, et 33 terroristes dans le camp adverse. "Il s'agit des combats les plus violents dans la province d'Idleb depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu" annoncé par les autorités. Hier matin, des colonnes de fumée s'élevaient dans le ciel de la région de Maarat al-Noomane, survolée par des avions bombardant des positions des groupes terroristes et rebelles, selon un correspondant de presse. Les forces syriennes mènent (...) une contre-attaque dans un secteur du Sud-est d'Idleb, où les groupes rebelles et terroristes avaient pris le contrôle samedi de quatre villages.

La province d'Idleb est dominée par les terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Cette région, et des secteurs adjacents des provinces d'Alep, de Hama et de Lattaquié, échappent toujours dans leur vaste majorité aux contrôle des autorités syriennes. Ces zones abritent aussi plusieurs autres groupuscules terroristes et des rebelles affaiblis. Entre fin avril et fin août, la région avait été pilonnée sans interruption par l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe.