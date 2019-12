Irak : Le Parlement accepte la dÃ©mission du gouvernement

Le Parlement irakien a accepté hier la démission du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, le chef de l'Assemblée indiquant qu'il allait désormais demander au président de la République de désigner un nouveau Premier ministre. Ce vote intervient deux jours après que M. Abdel Mahdi a annoncé son intention de démissionner, aussitôt après que le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite du pays, a réclamé son remplacement à l'issue de deux mois de manifestations endeuillées par plus de 420 morts et des violences qui se poursuivaient toujours hier, où le pays était en deuil, y compris dans les régions sunnites jusqu'ici à l'écart de la contestation, alors que la répression a fait un nouveau mort à Baghdad. Les défilés du jour se sont transformées en processions funéraires, y compris à Mossoul, la grande ville sunnite du Nord, où des centaines d'étudiants vêtus de noir se sont rassemblés. Les provinces sunnites, reprises au groupe Daech il y a deux ans, s'étaient tenues à l'écart du mouvement jusqu'ici. Si leurs habitants se plaignent des mêmes maux que dans le Sud, ils redoutent d'être taxés de nostalgiques du pouvoir de Saddam Hussein ou de celui de Daech, accusations déjà portées ailleurs contre les manifestants par leurs détracteurs.