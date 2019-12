Dans la lucarne : Les locaux, trÃ¨s apprÃ©ciÃ©s

Cette saison est considérée comme particulière du fait qu’elle est «chamboulée» par un nouveau système de compétition. Ainsi, à la fin du présent exercice, il n’y aura que deux équipes qui vont rétrograder alors que le nombre de clubs en Ligue-1 est fixé à 18. C'est-à-dire que les quatre clubs de Ligue-2, qui deviendront amateur, accèderont au palier supérieur. Le changement est on ne peut plus important. Toutefois, la pression avec seulement deux clubs qui rétrograderont va continuer d’une certaine façon mais aussi moins de concurrence entre clubs. D’où le fait que le club n’est pas obligé de faire de grandes dépenses durant la saison pour assurer son maintien et prétendre à une place honorable au classement général. C’est ce qui avait relancé un peu le débat entre entraîneurs du cru et les étrangers, payés en devises sonnantes et trébuchantes. Curieusement, durant la présente saison, les dirigeants de clubs ont opté, à cause peut-être de la conjoncture difficile de nos jours chez nous, pour le choix d’un local. En effet, sur le plan financier, nos clubs, le moins que l’on puisse dire, ne vivent pas dans l’opulence. On est dans une situation où il faut savoir compter ses «sous» et aussi dépenser sans faire de folies. Face à une telle réalité, quelques clubs de Ligue-1 ont choisi des coachs locaux pour diriger leurs clubs. On peut citer l’ASO avec Zaoui, le NAHG avec Adjali, l’USM Alger avec Billal Dziri, Chérif El Ouazzani-Mecheri avec le MC Oran, Bougherara avec la

JS Saoura. L’US Biskra, l’USM Bel Abbes et le NC Magra ont aussi choisi des techniciens algériens, qui ont apprécié ce choix qui ouvre aussi les portes aux anciens joueurs sans emploi. Nos clubs ne doivent pas les oublier lorsqu’il s’agit de nommer un entraîneur. Il faut dire que les joueurs en herbe qui ont les diplômes pour occuper un tel poste et ce de la meilleure des manières. En dépit de cette réalité, des clubs continuent à aller chercher des coachs étrangers déjà employés chez nous par le passé. D’ailleurs, on les revoit tellement chez nous qu’on a l’impression qu’ils sont devenus Algériens. Car, dès qu’ils quittent la barre technique de nos clubs, ils iront «grossir» la masse des chômeurs. C’est ce qui fait mal. De plus, les techniciens algériens ne sont pas considérés à leur juste valeur et ce n’est pas le cas du coach étranger. Pourtant, sur le plan qualité-prix, les locaux sont nettement meilleurs. Il est temps d’aider nos ex-joueurs, aussi bien les internationaux que les autres. Ils peuvent contribuer au développement de notre football, surtout que le challenge sportif demeure leur froment et leur principal but. Qu’on ne l’oublie pas !

Hamid Gharbi