Bayern Munich battu Ã  domicile par Leverkusen

L'état de grâce aura duré quatre matches : le Bayern de Munich de Hansi Flick est retombé sur terre samedi dernier, battu à domicile par Leverkusen (2-1) pour la 13e journée de Bundesliga.

Le champion en titre (24 pts) recule à la 4e place à trois points de Leipzig (27 pts), leader provisoire, en attendant le match de Moeönchengladbach (25 pts) contre Fribourg dimanche. Hansi Flick est l'entraîneur «par intérim» du Bayern depuis le limogeage

de Niko Kovac le 3 novembre.

Il avait remporté ses quatre premiers matches avec 16 buts marqués pour zéro encaissés.

Le Jamaïcain de 22 ans Leon Bailey a réussi un doublé pour Leverkusen et Thomas Müller a marqué pour le Bayern, dans un match très spectaculaire où les Bavarois ont manqué plusieurs occasions absolument immanquables. Du rythme, de l'émotion, des occasions, des barres et des poteaux, le Bayern supérieur dans le jeu mais Leverkusen plus efficace : les spectateurs de l'Allianz Arena samedi dernier en ont eu pour leur argent. Au final, les Bavarois perdent le match et laissent filer une occasion d'aligner cinq victoires

en autant de matchs.