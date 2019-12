Ligue des champions dâ€™Afrique (Groupe C), Billel Dziri : Â« Lâ€™expÃ©rience des joueurs du WAC a fait la diffÃ©rence Â»

L’USM Alger, qui souhaitait entamer la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique par une victoire, a vite déchanté face au Widad de Casablanca, autre sérieux prétendant.

Confrontés au finaliste de la dernière édition, les coéquipiers de Zemmamouche n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Malgré une entame de match tonitruante et une réalisation dans les cinq premières minutes, les Rouge et Noir ont pratiquement subi tout le poids de ce derby maghrébin, en choisissant de reculer pour défendre bas et opérer par des contres rapides. Une option assez risquée, qui contraint la formation algéroise à concédé le nul.

En seconde période, le staff technique de l’USMA, qui a opéré des changements infructieux, n’a pas su trouver la stratégie adéquate pour venir à bout de cette formation du WAC, en dépit d’une entame de rencontre favorable. De leur coté, les joueurs n’ont pas eu les bons réflexes pour gérer les moments forts de la partie et les dernières minutes de cette confrontation afin de préserver leur acquis.

Cela dit, la blessure de Benkhlifa sur blessure a eu son impact sur le rendement de l’équipe au milieu du terrain. «C’était un match difficile face à un redoutable adversaire.

Pour rappel, nous avons affronté le finaliste de la dernière édition de cette compétition. Nous avons eu à faire à une solide équipe du WAC, assez équilibrée au niveau de ses différents compartiments et très bien organisée sur le terrain, avec une bonne occupation de la surface de jeu.

Notre adversaire, qui sait parfaitement conservé la balle, a une bonne maîtrise du jeu, avec une circulation de la balle assez fluide.

Je pense que l’expérience des joueurs marocains a fait la différence dans cette partie. À aucun moment, ils n’ont paniqué ou abdiqué. Ils ont continué à jouer leur football jusqu’au bout. Mon équipe, par contre, renferme de jeunes joueurs qui manquent d’expérience à ce niveau.

Pour la plupart, c’est le premier match de Coupe d’Afrique», a déclaré aux médias le coach de l’USM Alger, visiblement déçu, à la fin de la rencontre. Dziri Billel regrette par ailleurs le but encaissé aux dernières minutes de jeu. «On aurait bien pu éviter le but égalisateur, qui est intervenu dans les dernières minutes de la rencontre.

C’est une erreur de replacement principalement due à l’inexpérience de mes joueurs dans la gestion des temps forts des matchs de ce niveau. Malgré la difficulté de la rencontre, je pense que mon équipe aurait bien pu arracher les trois points de la victoire. Franchement, j’aurais bien aimé entamer cette phase des groupes par un succès.

Cela nous aurait permis de mieux entrevoir la suite du parcours dans une poule difficile tout de même. Cependant, on a encore le temps de se ressaisir, il reste cinq matchs à disputer. Nous allons faire de notre mieux pour essayer de passer en quart de finale, a déclaré l’entraîneur des Rouge et Noir de Soustara. Pour rappel, l’USM Alger évolue dans le groupe «C», en compagnie du WAC, du représentant Angolais, Petro Atletico Luanda, et des Sud Africains de Sundwns. Lors de la prochaine journée, prévue et 7 décembre, les coéquipiers de Zemmamouche iront croiser le fer avec le champion en titre sud-africain.

Redha M.