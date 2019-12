Mascara : Lâ€™entretien des infrastructures, un impÃ©ratif

Le ministre, accompagné du wali, a visité le projet de stade d’athlétisme à Tighennif, pour une enveloppe de plus de 300 millions de dinars, la pelouse étant en gazon naturel avec un système d’arrosage automatique et une piste d’athlétisme de huit couloirs, une infrastructure qui manquait cruellement dans la région.

M. Bernaoui n’a pas manqué d’insister sur la nécessité impérieuse de préservation et d’entretien de telles acquisitions, la réhabilitation et la restauration des structures existantes pour une utilisation optimale et rationnelle des infrastructures sportives. Le ministre a exhorté les jeunes à la pratique sportive, notamment le demi-fond, avec des champions olympiques de haut niveau au plan international. Toutes les explications ont été données au ministre sur l’état de la pratique sportive à travers la wilaya, avec la réhabilitation de 15 autres stades. Le projet de vélodrome, unique sur le continent africain, dit-il, accuse un retard avec une enveloppe de 900 millions de DA et une réévaluation de 150 millions de DA. Devant le retard constaté, le ministre a appelé les responsables du secteur à redoubler d’efforts et à trouver les voies et moyens pour la reprise de ce chantier, notamment le problème de la charpente métallique et l’achèvement de l’étude qui n’a que trop duré, ajoute-t-il.

Des solutions urgentes doivent être trouvées pour une meilleure utilisation des dépenses publiques. Ce vélodrome constituera un pôle de développement de cette discipline et un créneau d’investissement dans la nouvelle donne de la pratique sportive de haut niveau.

Ce dossier doit revêtir un intérêt particulier, a-t-il insisté. Au chef-lieu de wilaya, il a visité le projet de salle omnisports auquel il manque 95 millions de DA pour l’achèvement des travaux. Le taux d’avancement des travaux n’est que de 55%. La wilaya compte 114 écoles de sport pour un effectif de 2.383 sportifs, toutes disciplines confondues, 20 ligues sportives régissant 157 clubs avec 714 encadreurs, dont 592 bénévoles. M. Bernaoui a visité deux piscines semi-olympiques à Tighennif et au pôle universitaire de Sidi- Saïd.

Il insistera sur la nécessité de renforcer le projet en donnant des instructions pour certains ateliers tels que la maintenance, en plus de l'acquisition d'une expertise technique. Il a écouté les doléances du comité des supporters du club phare de football, le GCM et donné des instructions fermes pour la tenue d’une AG afin de mettre fin au directoire mis en place depuis le début de saison.

La wilaya de Mascara est très bien lotie en matière d’infrastructures et par son positionnement. Rendant visite à l’équipe de volleyball féminine, le ministre a appelé à la création d’une équipe féminine de football.

Il a indiqué, d’autre part, que plusieurs dossiers liés à la mauvaise gestion sont entre les mains de la justice. La formation de spécialistes dans l'entretien des pelouses en gazon naturel des stades de football sera bientôt lancée.

L'opération entre dans le cadre de la nouvelle politique du ministère visant à réhabiliter les pelouses en herbe afin de permettre aux footballeurs d'évoluer dans les meilleures conditions et de faire progresser leurs capacités dans le domaine, a expliqué le ministre. Il a affirmé que la formation est le meilleur soutien aux clubs de football en se rendant sur les sites des projets de réalisation d’une salle omnisports dont les travaux tirent à leur fin, ainsi qu’au stade d’athlétisme et au beau stade de football de 25.000 places en gazon naturel.

A. Ghomchi