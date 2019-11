Union nationale des étudiants algériens : Préserver le legs des martyrs

L’Union nationale des étudiants algériens (UNEA) a organisé, hier, à la salle Ibn Khaldoun d’Alger, un meeting avec les étudiants et abordé, à cette occasion, les enjeux actuels dont fait face aujourd’hui l’Algérie en cette période électorale.

A cette occasion, Abdelatif Boudiaf a dénoncé l’ingérence du Parlement européen qui s’est mêlé dans les affaires algériennes internes tout en «fermant les yeux» sur ce qui «se passe en France et en Palestine».

Intervenant à cette occasion, l’expert en sécurité, Ahmed Mizab, a rejeté catégoriquement les tentatives d’ingérence et précisé que l’Algérie ne veut pas de «tuteurs». «Nous sommes aptes à gérer la situation à l’intérieur de notre grande maison», a-t-il soutenu, estimant que «c’est à nous de donner des leçons des droits de l’homme».

Après avoir estimé que toutes les théories qui ont visé l’effondrement de l’Etat algérien et la division du peuple algérien sont «tombées à l’eau» et salué «l’engagement historique» de l’Armée nationale populaire «digne héritière» de l’ALN, qui a porté à «bras-le-corps» la volonté du peuple. Dans ce cadre, le spécialiste en sécurité a souligné que la position de l’institution militaire a «créé» la polémique chez certains qui «ne veulent pas du bien à la patrie», appelant les Algériens à «faire face» à ces diatribes qui ne font que «prolonger la crise». Mizab a indiqué que la présidentielle de 12 décembre n’est que le «début» de «l’issue de la crise».

De son côté, le secrétaire général de l’Union nationale des étudiants algériens a mis en exergue la place du mouvement estudiantin dans la présidentielle du 12 décembre prochain qu’il qualifie du reste de «tournant décisif» pour l’Algérie. Abdellatif Boudiaf a rappelé à cette occasion «l’engagement» des étudiants, le 19 mai 1956, qui ont rejoint le maquis dans l’objectif de «donner» une «légitimité» à la cause algérienne et invité la classe estudiantine à jouer pleinement son rôle pour la réussite du scrutin.

L’orateur a rappelé également le contexte politico-économique «actuel» qui a besoin, selon lui, d’initiatives pour entamer dans les plus «brefs délais» des réformes «profondes».

Après avoir salué la voix «libre» des étudiants algériens, le SG de l’UNEA a tenu à préciser que le peuple algérien et les étudiants en particulier sont appelés à «préserver» le legs des martyrs qui se sont sacrifiés pour la patrie algérienne et fait part de son optimisme dans la présidentielle de 12 décembre prochain.

A la fin de son allocution, Boudiaf a salué le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sûretés nationales dans «l’accompagnement» des revendications du peuple algérien.

