MDN : Saisie de 600 kg de kif traité

Un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de Sûreté nationale, a saisi à Naâma/2e RM, le 29 novembre, 510 kilos de kif traité, tandis qu’un autre détachement de l’ANP et les éléments de la Gendarmerie nationale, ont intercepté un narcotrafiquant et saisi 70,400 kg de kif traité et 240 comprimés psychotropes à Oran/2e RM, Béchar/3e RM et Biskra/4e RM. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté à Batna/5e RM et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, quatre individus et saisi un véhicule avec 1.250.000 DA en faux billets et 1.000 litres de carburant. D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi un drone à Bordj Bou Arréridj/5e RM. Un autre détachement de l'ANP et des éléments des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen/2e RM et Djanet/4e RM, 11 immigrants clandestins.