Bordj Bou-Arréridj et Oran : 4 éléments de soutien appréhendés

Des détachements de l’ANP ont appréhendé, le 27 novembre à Bordj Bou-Arréridj/5e Région militaire et Oran/2e RM, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ; un autre détachement combiné a saisi 10,80 quintaux de kif traité près d’In-Amenas, wilaya de Illizi/4e RM. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a intercepté, à In-Guezzam/6e RM, cinq individus et saisi deux véhicules tout-terrain et 46 quintaux de denrées alimentaires.