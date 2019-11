Tentative de ralliement aux groupes terroristes : Un individu appréhendé à Bordj Bou-Arréridj

Un détachement de l’ANP a appréhendé, jeudi, un individu à Bordj Bou Arréridj/5e RM, pour tentative de ralliement aux groupes terroristes. Lors d’opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/ 5e RM, des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de sortie de 12.453 litres de carburant, tandis qu’un autre détachement de l’ANP et des Gardes-frontières ont arrêté à In-Guezzam/6e RM, 10 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain et deux téléphones satellitaires. D’autre part, des détachements de l’ANP et des éléments des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen/2e RM, In-Amenas/4e RM et Souk Ahras/5e RM, 28 immigrants clandestins de différentes nationalités.