Unités aériennes de la police : Une contribution efficace à la sécurité de la capitale

Le contrôle aérien a été renforcé depuis le début de l’année, en raison notamment de la nécessité de sécuriser et d’encadrer les flux des marches populaires. La Direction générale de la sûreté nationale a mis en œuvre un plan de sécurisation qui consiste notamment en le maintien de l’ordre, de la sécurité des manifestants et des biens et la lutte contre la criminalité. Selon la cellule de communication de la DGSN, les unités aériennes ont effectué, de juin à novembre, pas moins de 651 vols au-dessus de la capitale et de la wilaya d’Oran, soit une moyenne de 844 heures de vol, une hausse sensible par rapport aux périodes précédentes.

Le recours aux hélicoptères dans le dispositif de sécurité a permis, selon la même source, d’élever le degré de disponibilité des unités d’intervention de la police sur le terrain. L’unité aérienne travaille en coordination avec le centre des opérations, ce qui permet la transmission en temps réel, des informations et par-là, des interventions rapides et efficaces. Cette unité est notamment chargée de gérer les manifestations sportives (stades et marathons), l’escorte aérienne, les mouvements de foules, la sécurité routière, les mouvements suspects et la criminalité de manière générale, selon les données du terrain. Outre le rôle des hélicoptères dans la lutte contre l’insécurité routière, l’unité aérienne de la police a démontré son efficacité dans la sécurisation des différentes manifestations culturelles et sportives, notamment la couverture de l’accueil triomphal de l’équipe nationale de retour du Caire, avec la coupe d'Afrique.

De même, les marches populaires ont été hautement sécurisées. Pour preuve, aucun incident majeur n’a été enregistré ou signalé. La police dispose d’une unité aérienne dédiée à la gestion de la sécurité via une flotte héliportée de dernière génération. L’institution que gère Khelifa Ounissi, vient de déployer un nouveau système de contrôle de vitesse dénommé Radar-Speedo. Ce nouvel appareil permettra de digitaliser son système de contrôle de la vitesse des véhicules sur les routes en faisant appel à des outils connectés et à des caméras embarquées sur des hélicoptères.

Neïla Benrahal