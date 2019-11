M. Benflis à Sétif et à Oum El-Bouaghi : «Non à l’ingérence étrangère ! »

De notre envoyé spécial :

Sami Kaidi

Pour sa quatorzième journée consécutive, le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale, en animant, hier, un meeting à Sétif, au niveau de la maison de la Culture Houari-Boumediène, de la capitale des Hauts-Plateaux.

S’exprimant, à cette occasion, Benflis s’est incliné à la mémoire du scout Bouzid Saâl, première victime, le 8 mai 1945, des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. «Cet horrible génocide sera à l’origine du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre 1954, et donc de la fondation de l’État national», a-t-il rappelé, avant de revenir sur le rôle salvateur qu’à joué l’ANP, digne héritière de l’ALN, qui a mis en échec les plans de la bande et sauvé cet État national d’un péril certain.

«Sans une goutte de sang versée, notre chère ANP a mis hors d’état de nuire les têtes de la bande. Ainsi, l’institution militaire, qui défend coûte que coûte les frontières et protège vaillamment le processus électoral en cours, mérite notre profonde reconnaissance. La cohésion de corps entre cette institution et le peuple, incarné par le slogan "Djeich, chaâb, khawa-khawa", fera gagner l’Algérie», s'est-il réjoui, avant de rendre un vibrant hommage aux cadres de la nation qui ont permis d’assurer la continuité des institutions en cette période difficile.

Benflis a également mis à profit cette opportunité, pour se féliciter de l'éveil politique des Algériens qui ont, insiste-t-il, déjoué toutes les manipulations en claquant la porte à toutes velléités d’immixtion dans «nos affaires intérieures». «Le peuple algérien est sorti, aujourd’hui, en masse pour dire non à l’ingérence étrangère.

Je suis fier de notre peuple qui vient de donner une leçon de patriotisme. Que le parlement européen s’occupe de ses affaires et de sa maison, ici c’est l’Algérie le pays des chouhada», a-t-il enchaîné, sous les youyous, avant d’affirmer que la destruction totale de la bande passe par une participation massive à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. À ce titre, M. Benflis a dit également être «porteur d'un message d'espoir aux Algériens, dans le but de bâtir un État fort et une politique judicieuse, d'améliorer les conditions de vie et de lutter contre la corruption et les corrompus».

Modernisation de la vie politique

Dans ce sillage, Ali Benflis a exprimé son optimisme total à l’égard de l’Algérie, qui, poursuit-il, aura un avenir prometteur et radieux. Je suis venu avec un programme bien étoffé, pour faire sortir le pays de cette situation délicate», a-t-il affirmé, avant de déclarer que si le peuple veut qu’il devienne sont serviteur, il mettra en place un processus de modernisation de la vie politique, passant par l’instauration d’un régime semi-présidentiel, autrement dit semi-parlementaire. «Le président de la République partagera le pouvoir exécutif avec un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire», a-t-il expliqué, avant de rassurer qu’«en cas de dissension entre le Président et son chef de gouvernement, ce sera au peuple de trancher le différend, par le biais des urnes». Sur un autre registre et abordant le volet économique de son programme électoral, il a annoncé l’impérieuse nécessité de partager, équitablement, la richesse nationale. «Cette richesse, assure-t-il, doit bénéficier également aux habitants du grand Sud et à ceux des Hauts-Plateaux».

Ali Benflis ne manquera pas, dans la foulée, d'apporter des éclairages sur sa vision du développement de l'économie : «Il est temps de la numériser, pour empêcher la corruption. Ainsi, je suis pour une économie de marché sociale loin de toutes formes de capitalisme.» Et de revenir sur le volet social de son programme, pour dire que beaucoup reste à faire en matière d’œuvre sociale universitaire et de prise en charge des étudiants.

À cet effet, il a appelé à revoir, en profondeur, les conditions de logement, de transport et de restauration de ces derniers, pour qu’ils puissent se concentrer exclusivement sur leurs études.

Évoquant le dossier des retraites, le candidat a pris l’engagement solennel, qu'en cas de victoire en décembre prochain, les Algériens ayant rempli l’ensemble des conditions et ayant cumulé l’ensemble des années requises pourront prendre leur retraite, indépendamment de leur âge.

Revenant sur la thématique de la jeunesse, il a réitéré la nécessité d’accorder la priorité à cette frange de la population. «La jeunesse n’est pas l’avenir, mais le présent, c’est par la promotion de cette force vive que l’on peut construire une nation puissante», s’est-il écrié, sous les applaudissements nourris de l’auditoire, avant d’indiquer qu’il lui accordera un accès aux postes à responsabilités politiques, et ce en diminuant sensiblement l’âge minimal exigé.

À la fin de son discours, le président de Talai’e El-Hourriyet est revenu sur la politique étrangère de l’Algérie, en affirmant que cette dernière est le fruit des valeurs de nos chouhada et de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. «La défense des peuples opprimés, la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires internes sont les piliers de la diplomatie algérienne», a-t-il conclu, avant de se rendre, en début d’après-midi, à Oum El-Bouaghi, où il a animé son second meeting de la journée.

S. K.