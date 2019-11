M. Bengrina à l’est du pays : « Malgré les divergences notre front reste uni »

De notre envoyé spécial :

Kaidi Tahar

Lors de son meeting animé, avant-hier, à la salle omnisports Mohamed-Saieh- Kechkoul d’El-Eulma, le président du mouvement El-Bina’a s'est montré «satisfait» de la réaction «ferme» des autorités algériennes, en réponse aux résolutions du parlement européen, condamnant l'Algérie pour des raisons «superficielles». À ses yeux, les héritiers des colonialistes français «n'ont pas le droit de débattre nos affaires internes ni de nous imposer une quelconque décision», et rappelle que l'Algérie est «souveraine».

«Quoi qu'il en soit de nos différences, notre front devrait rester solide et uni face aux risques et aux menaces d'ingérence des néocolonialistes», a-t-il appelé, avant d’évoquer le «hirak». Commentant les marches imposantes organisées à travers les wilayas du pays, en ce 41e vendredi, le candidat à la présidentielle a affirmé que si le peuple rejette les élections ou décide de boycotter le prochain rendez-vous, «je ne serai qu'à ses côtés pour le soutenir». Et d’enchaîner : «La nouvelle Algérie émane de la volonté populaire et sera construite grâce à l'apport de toutes et de tous, loin de clientélisme et de patronage.» Comme chaque islamiste convaincu, il n'a pas manqué d'évoquer la cause palestinienne, en déclarant que l'indépendance de l'Algérie «ne sera achevée» que lorsque les territoires palestiniennes seront «entièrement libérés».

À Constantine, le candidat a fustigé les détenteurs du pouvoir, en les accusant de «favoriser» l'économie de la rente qui, conjuguée au culte de la personnalité, a «détruit l'économie, généralisé la corruption et obligé les cerveaux et compétences algériens à fuir le pays».

« Unifier le référent religieux de la nation. »

Le candidat a tenu à saluer la solidarité des Algériens, exprimée lors des marches imposantes dénonçant l'ingérence étrangère. «Par leur cohésion, les Algériens ont dressé une citadelle de défense de leur identité et réaffirmé leur attachement au projet nationaliste authentique», a-t-il noté. S'agissant de son offre électorale, Bengrina a promis d'accélérer la «généralisation» de l'utilisation de la langue arabe au sein des institutions étatiques, et axé son discours sur l'importance «d'unifier» le référent religieux de la nation. «Ceci passera à travers le renforcement du rôle et des fonctions du département des affaires religieuses», a-t-il estimé.

Dans le même sillage, il a déploré l'absence d'un mufti de la République, et s'est engagé par la même à œuvrer à la création d’un conseil suprême de l'exégèse (fatwa) et à la «promotion» du statut et du rôle de l'imam. Le président d’El-Bina’a a suggéré par ailleurs la création d'une institution «indépendante» qui aura pour mission principale la gestion de l'argent issu de la zakat et des wakfs, afin que ces deux ressources soient considérées comme «importantes» pour le développement économique et la cohésion sociale. Il s’est engagé, une fois élu président, à créer des pôles scientifiques et économiques, et de focaliser son attention sur «l'économie de savoir», qu'il considère comme le «véritable» facteur pour un décollage économique. Dans l'après-midi, le candidat est reparti à Batna, où il a animé un meeting à la maison de la Culture. K. T.