Résolution du Parlement européen sur les libertés : Forte condamnation

Des centaines de citoyens ont répondu favorablement à l’appel de l’UGTA, pour dénoncer l’ingérence du parlement européen dans les affaires internes du pays. C’est de la maison du Peuple, siège de l’UGTA, que s’est ébranlée cette marche pacifique, initiée par le secrétariat national de la Centrale syndicale, en guise de réponse désapprouvant et blâmant fermement la démarche du parlement européen, qualifiée de flagrante provocation.

Les responsables de l’UGTA, à leur tête le secrétaire général Salim Labatcha, ont dénoncé l’intrusion des eurodéputés du parlement européen (PE) dans les affaires internes du pays. Une dénonciation reprise à coups de slogans exprimés par des centaines de citoyens venus rappeler à quel point le refus de l’ingérence constitue cette position de principe ancrée dans l’esprit de la collectivité.

Du siège de l’UGTA, en passant par la place du 1er-Mai, puis la rue Hassiba-Ben- Bouali, la marche a regagné la Grande-Poste, haut lieu du Hirak populaire, qui, pour rappel, a adopté, dès ses premières semaines, une position de rejet catégorique contre l’ingérence. Encadrés par un important dispositif de sécurité, les participants portaient l’emblème national et des banderoles mettant en relief l’impératif de préserver l’intégrité nationale, en appelant à consolider le lien entre le peuple et son armée.

«Djeich, chaâb, khaoua-khaoua», scandaient les marcheurs nombreux qui ont saisi cette opportunité pour rendre un hommage appuyé au Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), pour son rôle majeur dans l’accompagnement des revendications du peuple.

Ils ont aussi affirmé leur mobilisation en prévision du prochain rendez-vous des urnes. «La seule solution pour l’Algérie, c’est le vote du 12 décembre», martelaient de jeunes citoyens devant les caméras des chaînes TV.

De leur avis, l’ingérence étrangère vise, non pas à perturber le processus électoral, mais aussi à susciter un climat d’instabilité, à la veille de cette importante élection. «Nous sommes algériens et fiers de l’être, nous sommes prêts à consentir tous les sacrifices, pour que notre pays reste debout», nous déclare un dame, tout en rappelant que le patriotisme des Algériens et leur engagement à préserver le pays de toutes tentatives visant à le fragiliser s’inscrivent dans la même lignée des sacrifices consentis par nos valeureux martyrs pour libérer le pays du joug du colonialisme. «Nous sommes déterminés et unis pour bâtir notre pays dans un esprit de souveraineté et de cohésion nationales, loin de toute immixtion des cercles étrangers et de leurs relais à l’intérieur du pays», disent d’autres citoyens, mettant en évidence la nécessité d’une participation massive au prochain scrutin, afin de mettre en échec les plans des comploteurs contre l’Algérie et de ses ennemis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. «Vous les Européens, occupez-vous d’abord de vos rues !» ont-ils ajouté.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la marche, le SG de l'UGTA, Salim Labatcha, a affirmé que «les forces étrangères hostiles à l’Algérie n'ont pas apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire», ce qui les a poussés, a-t-il ajouté, à recourir à «la politique de provocation à l'encontre du peuple algérien».

L'Algérie vit «une profonde mutation démocratique et s'apprête à organiser une importance échéance qui aboutira au choix d'un président pour le pays, de manière transparente et régulière», a-t-il martelé.

Cette marche a vu la participation d’autres organisations de la société civile. À Alger comme dans plusieurs autres villes, de même que dans le pays profond, des milliers de citoyens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont investi la rue, pour dire non à toute immixtion dans nos affaires internes.

Karim Aoudia