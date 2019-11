AADL : Réception de plus de 160.000 unités en 2020

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville a annoncé, hier, la réception en 2020 de quelque 160.000 logements en location-vente et assuré que la réalisation des programmes de logement, toutes formules confondues, avance à un rythme « soutenu ».

Présidant une réunion avec les directeurs d’équipements publics des 48 wilayas sur la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021, Kamel Beldjoud a souligné que les dossiers des logements AADL sont « pris en charge » à travers les différentes étapes. « Le bilan du secteur de l’habitat a vu, jusqu'au 31 octobre dernier, la réception de plus de 250.000 logements, dont 100.000 logements sociaux et 17.700 unités de la formule du participatif, outre 67.000 unités AADL et 2000 autres LPA », a-t-il révélé, rappelant encore que son secteur avait accordé 39.000 aides financières destinées à la réalisation du logement rural et 20.000 dans le cadre des lotissements sociaux. Il a soutenu que 2020 connaîtra une « meilleure » dynamique dans la réalisation des logements qui seront livrés, selon ses dires, par milliers à partir du premier semestre. Concernant le programme LPA, le logement promotionnel aidé, et les procédures d’inscription à cette formule, le ministre a déclaré que les autorités locales procèdent actuellement au tri des dorissiers et affirmé que les chantiers seront lancés « prochainement ». Quant à la nouvelle formule du LLP, le logement locatif promotionnel, il a expliqué que son département a proposé un projet de décret exécutif qui a été étudié par le gouvernement. « Ce dernier a demandé à approfondir la consultation dans ce domaine afin de proposer une formule parfaitement adaptée », a-t-il souligné.

Pour permettre aux citoyens de prendre possession des actes de propriété de leurs habitations, Beldjoud a souligné que le secteur entamerait « bientôt » la délivrance de ces actes afin de « libérer » le marché immobilier de la stagnation qu’il connait, notamment en ce qui concerne la location pour le rendre « plus dynamique. « Le Premier ministre Noureddine Bedoui a donné des instructions fermes dans ce cadre pour l'attribution des actes de propriété aux citoyens, et les délais seront respectés ».

Le ministre de l’habitat a expliqué qu'en raison du rythme de réalisation des logements de différentes formules, le secteur a programmé la réalisation de 694 établissements scolaires qui devraient être réceptionnés en août 2020. Ce programme porte sur la réalisation de 417 écoles primaires, 167 CEM, et 110 lycées, à même d’assurer une entrée scolaire « confortable », en particulier dans les nouvelles cités d’habitation. « Il est prévu par conséquent de réduire les délais de réalisation de ces infrastructures, ce qui constitue un défi pour les directions des équipements publics et les entreprises de réalisation », a-t-il estimé.

Beldjoud a rappelé que plus de 656 établissements scolaires avaient été livrés lors de la précédente rentrée de 2019-2020.

Salima Ettouahria