L'ambassadeur de Chine, M. Li Lianhe : « La Chine soutient l'Algérie »

L'ambassadeur de la République de Chine, M. Li Lianhe, a affirmé que son pays soutient l'Algérie et s'oppose à toute ingérence étrangère dans ses affaires internes, en réaction à l'adoption par le Parlement européen d’une résolution sur "La situation des libertés en Algérie".

Réitérant "l'engagement de la Chine au côté de l'Algérie en toutes circonstances", le diplomate chinois a exprimé "l'attachement de son pays à consentir davantage d'efforts pour la consolidation de la coopération bilatérales dans divers domaines stratégiques, au service des intérêts des deux pays et des deux peuples, et à renforcer les relations bilatérales avec l'Algérie en vue de consolider et raffermir les relations historiques séculaires et l'amitié forte entre les deux pays".