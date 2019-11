Hassane Rabehi : « L’Algérie n’accepte aucune ingérence dans ses affaires intérieures»

« La résolution du Parlement européen, adoptée jeudi dernier, a fait tomber les masques de ceux qui guettent notre pays en choisissant le moment où l’Algérie se prépare à organiser un événement d’une importance cruciale pour son avenir ».

C’est en ses termes que le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a réagi, à cette démarche du Parlement de l’UE, indiquant qu’en choisissant ce timing, ce « groupuscule » de parlementaires tente « d’entraver» le « bon » déroulement de l’élection présidentielle . « Un rendez-vous qui suscite l’engouement et l’intérêt des Algériens », a-t-il assuré.

Pour Hassane Rabehi, le peuple algérien a fait preuve de vigilance à l’encontre de ces

« manœuvres basses » et fait part de sa « détermination » à faire face à ces agissements à travers sa « forte » participation dans les prochaines échéances électorales. « Ces parlementaires ne constituent qu’une minorité insignifiante comparée aux nombreux amis de l’Algérie qui se trouvent en Europe et dans plusieurs pays du monde », a-t-il affirmé, qualifiant les initiateurs de la résolution en question de « cris de loups affamés » visant à « déstabiliser » notre pays. « Ils sont les descendants de colonisateurs qui ont bafoué toutes les règles d’humanité sans aucun respect aux droits de l’homme », a-t-il ajouté. Et d’enchaîner :

« L’Algérie refuse catégoriquement toute ingérence dans ses affaires et ne s’immisce pas de son côté dans les affaires internes des autres pays du monde et n’accepte aucune ingérence dans ses affaires. C’est un principe fondamental sur lequel repose sa politique et sa diplomatie et puisé des principes de la Charte des nations unies que tous les pays sont tenus de respecter».

Le ministre a assuré que l’Algérie est « sécurisée » et « bien protégée » grâce à son peuple, ses « fortes » institutions et son armée «héroïque » et qu’elle est capable de gérer ses affaires internes pour la consolidation du processus de démocratique à travers l’organisation des élections présidentielles du 12 décembre. Mettant à profit cette opportunité, Rabehi a évoqué les relations bilatérales entre l’Algérie et la Chine.

« Grace aux efforts des deux pays et deux peuples amis et frères, nos relations sont devenues stratégiques dans différents domaines », a-t-il fait remarquer, soulignant la symbolique de l’opération de plantation des arbres dans ce Parc d’amitié chinoise. « C’est une belle occasion pour confirmer davantage cette amitié. Les deux pays accordent une importance cruciale à cette amitié qui reflète l’étroite relation basée sur le respect mutuel et les intérêts communs qui unissent l’Algérie et la Chine », a-t-il relevé non sans saluer « l’engagement continu » de la république de Chine dans ses relations avec l’Algérie qui, selon lui, doit être un « exemple» à suivre dans les fora des nations.

L'ambassadeur de Chine a, pour sa part, réaffirmé la disponibilité de son pays à «consolider la coopération et les échanges avec l'Algérie en termes de lutte contre la désertification, la prévention des feux de forêts et le développement de l'agriculture, en vue de réaliser le développement durable entre les deux parties et construire un monde sain et propre». L'ambassade de Chine participe, pour la 10e fois consécutive, à cette initiative environnementale parrainée par l'Association d'amitié Algérie-Chine, et coïncidant avec le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Des fonctionnaires de l'ambassade et des membres de la communauté chinoise établie en Algérie ont pris part à l'opération de reboisement d'oliviers, en signe d'amitié entre les deux peuples, a-t-il poursuivi.

Interrogé sur cette opération de plantation d’arbres, Son Excellence M. Li Lianhe a indiqué que cette initiative, organisée en collaboration avec l’association d’amitié algéro-chinoise, conforte « davantage » l’amitié liant les deux pays.

« C’est une réponse à l’appel du gouvernement algérien pour l’implantation d’un arbre pour chaque citoyen et nous nous considérons parmi vous », a-t-il fait savoir, précisant que c’est pour la 10e année consécutive qu’un tel évènement est organisé et réitérant l’engagement de la Chine à « soutenir » les positions de l’Algérie et de consentir plus d’efforts pour «renforcer » la coopération avec l’Algérie dans tous les domaines.

De son côté, Fatima-Zohra Zerouati a mis en avant l’importance de cet événement qui symbolise les relations particulières qui unissent l’Algérie et la Chine et considéré que ces liens doivent être « renforcés » en matière d’environnement, au-delà des conventions qui lient les deux pays. « Cette opération de plantation de ces arbres représente le développement durable que nous souhaitons à cette relation entre l’Algérie et la Chine, qui doit être consolidée par des projets à l’avenir », a soutenu la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables.

A cette occasion, le président de l'Association d'amitié Algérie-Chine, le Dr Ismaïl Debeche, a fait savoir que l'initiative de reboisement, organisée depuis une dizaine d'année, avait connu la plantation de 1.000 arbustes de différents types dans plusieurs espaces forestiers et jardins de la capitale. L'olivier est l'arbuste le plus planté lors de cette opération, considéré comme symbole de paix, et qui traduit la volonté «d'élargir les perspectives de coopération bilatérale de la sphère économique, au domaine de l'environnement, en vue de renforcer les relations», ajoutant que l’arbre constitue le « meilleur » moyen de l’exprimer.

Kamélia Hadjib