M. Belaïd à Batna : « Hommage à notre institution militaire »

«La patrouille de l’Est» du candidat à la présidentielle, Abdelaziz Belaïd, a fait, hier, une halte dans sa ville natale, relevant de la wilaya de Batna. Très populaire dans son fief, le président du Front El-Moustakbal continue d’exposer énergiquement aux populations locales, son programme électoral axé sur le développement de la ressource humaine, le dialogue, l’agriculture et le tourisme.

Dans son intervention prononcée à la salle omnisports de la capitale des Aurès, le leader de la formation politique a mis en avant l’importance et l’intelligence de l’Armée nationale populaire dans l’accompagnement du mouvement populaire lors de ses sorties à la rue depuis 41 semaines. «Il faut sacraliser le travail et l’attitude de l’ANP vis-à-vis du Hirak qu’il a accompagné et même soutenu, c’est la seule armée dans la région du Tiers Monde qui n’a pas fait de mal à ses citoyens qui sortent tous les vendredis et mardis dans la rue», lancera Abdelaziz Belaïd.

Dans le même ordre d’idées, le leader du Front El Moustakbal a tiré à boulets rouges sur le Parlement européen indiquant que ce dernier «veut mettre le feu dans la maison Algérie» alors que, selon lui, «ce Parlement devrait, lui, régler ses propres problèmes, tels que celui des gilets jaunes dont des centaines ont été blessés alors que d’autres ont été férocement battus».

A cet effet, il dira que «les mercenaires du Parlement européen», qui a consacré une séance pour l'examen de la situation en Algérie, ne peuvent arriver à leurs fins, car le «peuple algérien est uni et rejette toute ingérence dans ses affaires internes».

Le candidat à la présidentielle a mis en garde le peuple algérien contre les nombreux complots fomentés par ses ennemis à l’intérieur et à l’extérieur qui veulent détruire l’unité de notre nation et la délester de ses richesses «l’Algérie aujourd’hui est en danger».

Il a réitéré, dans ce contexte, son engagement à ouvrir un dialogue inclusif avec tous les Algériens pour convenir d'une solution aux problèmes du pays, soulignant qu'après avoir déjoué le plan du cinquième mandat de l'ancien président, il devient impératif de réfléchir sur la phase d'édification des institutions, la correction des lois et contrecarrer les desseins des «relais de la bande qui sont en prison».

Devant une salle comble qui n’arrêtera pas de scander «Belaïd président, Belaïd président», jeunes et moins jeunes sont venus découvrir et comprendre les grandes lignes du programme électoral du plus jeune des candidats. Les citoyens ont applaudi fortement les points forts du discours et les nombreux engagements faits par M. Belaïd qui promettra de trouver, une fois élu nouveau président de la République, «des solutions efficaces aux problèmes et à la crise politico-économique que traverse le pays actuellement et qui dure depuis quelques années».

« Il est impossible de bâtir un État de droit sans une justice indépendante. »

M. Belaïd expliquera aux Chaouis, femmes, hommes, jeunes et vieux que les élections sont la seule solution pour bâtir une nouvelle Algérie dont les fondations sont la liberté, la justice pour tous et la modernisation de notre pays. «Il faut organiser les élections pour choisir le futur président, on ne doit pas attendre l’Union européenne ou les Etats-Unis d’Amérique pour décider de notre destin», a lancé le président du parti politique, une manière de transmettre un message aux pays européens et à l’Amérique que l’Algérie est souveraine et n’a de conseil à recevoir de personne. Le patron du Front El Moustakbal a promis aux habitants de la ville de Batna qu'il remettra en route la roue du développement en donnant plus de considération à la ressource humaine avec de simples mécanismes. M. Belaïd insistera une fois de plus sur le dialogue qui, selon lui, est la solution de sortie de crise de la politique actuelle, «il faut ouvrir le dialogue entre tous les franges de la société afin d’éradiquer les mines politiques qui guettent notre pays et édifier un Etat fort de ses hommes». Il dira également qu’il était impossible de bâtir un Etat de droit sans une justice indépendante et un magistrat libre de toutes les pressions qui fera son travail en toute sincérité au service du citoyen.

Selon lui, pour une Algérie forte et moderne, «on doit absolument bannir la violence sous toutes ses formes, car celle-ci engendre la violence, la haine et le déchirement de la société algérienne». Il saisira l’occasion également pour rendre un vibrant hommage à l’institution militaire, aux groupes de légitime défense, à la police et à la gendarmerie nationale quant aux efforts déployés pour la protection et la sécurisation des frontières algériennes et surtout durant la décennie noir, au cours de laquelle des centaines de militaires et de policiers ont été froidement assassinés par les terroristes.

A la fin du meeting populaire, Abdelaziz Belaïd s’est adressé à la salle en chaoui, en incitant la population de Batna à prendre le chemin, le 12 décembre prochain, des urnes pour voter et contribuer à la construction de l’Algérie nouvelle.

M. M.