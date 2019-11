Amitié algéro-chinoise : Pour un développement durable

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a pris part, hier, accompagné de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, et de l'ambassadeur de Chine, Li Lianhe, à une opération de reboisement au Parc des Grands Vents, où des centaines d'arbres ont été plantés à l'initiative de l'Association d'amitié algéro-chinoise. Cette opération entre dans le cadre des initiatives algéro-chinoises visant à renforcer la coopération bilatérale et reflétant la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Chine qui s'étendent à différents domaines vitaux pour l'établissement de passerelles solides entre les deux pays, a déclaré M. Rabehi à cette occasion.

Soulignant que la République populaire de Chine est une grande nation qui a toujours été aux côtés de l'Algérie, le ministre a affirmé que les deux pays ont réussi, grâce à leurs efforts conjoints, à conférer un caractère stratégique global à leurs relations de partenariat qui reposent, a-t-il dit, sur le respect mutuel et les intérêts communs. Saluant la détermination constante de la Chine à faire de ses relations avec l'Algérie des relations exemplaires dans les fora internationaux, M. Rabehi s'est réjoui que ces relations soient fondées sur les valeurs de confiance et de volonté commune à les promouvoir davantage au service des deux pays et des deux peuples.