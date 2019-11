M. Tebboune évoque de nombreux volets : Préserver la stabilité

Le prétendant indépendant à la présidence de la République, Abdelmadjid Tebboune, propose dans son programme plusieurs pistes pour améliorer le climat des affaires, encourager l'investissement et lutter résolument contre la corruption à tous les niveaux.

Aussi s'engage-t-il à hisser le taux d'intégration de la production nationale dans les investissements étrangers, ainsi qu'à favoriser et encourager tout investissement qui utilise des intrants et des matières premières nationaux et crée l’emploi. Le candidat encourage, dans son programme, la création d'entreprises et de laboratoires de recherche par les chercheurs et les étudiants des écoles supérieures (start-up).

Parmi les mesures de promotion et de développement de la Recherche scientifique en Algérie contenues dans le programme de M. Tebboune, figure la création du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies de façon à l'ériger en catalyseur du développement socioéconomique, à travers la création de relations étroites avec le gouvernement et les entreprises publiques et privées, outre la valorisation de la mission de l'enseignant universitaire et de l'universitaire et l'amélioration de leur statut.

Tebboune a aussi indiqué, jeudi depuis Ghardaïa, que la sécurité et la stabilité du pays étaient tributaires du prompt passage du flambeau aux jeunes et de la forte participation au scrutin.

M. Tebboune a précisé que «la génération de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 s'est acquittée de son devoir et a assumé sa part de sacrifices avant de transmettre le flambeau à la génération qui lui a succédé», soulignant l'impératif de «passer promptement ce flambeau aux jeunes pour garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie» et «éviter tout conflit générationnel».

Après avoir salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et contrecarrer les plans des comploteurs. Le prétendant à la magistrature suprême a insisté sur la nécessité d'une «forte» participation à la prochaine échéance électorale afin de «préserver cette stabilité et la cohésion du peuple» et «éviter les dérapages et les retombées des périodes de transition».

Pour M. Tebboune, les avis s'opposant à la participation à ce rendez-vous constitutionnel doivent être respectés comme l'exigent les principes de l'exercice démocratique. Promettant d'opérer «un changement radical» s'il venait à être élu, M. Tebboune a fait savoir que «la réalité est devenue inacceptable pour plusieurs raisons, notamment la corruption», soulignant, dans ce sens, que «ce changement doit s'opérer grâce à des compétences nationales», d'autant que les jeunes Algériens «sont qualifiés pour édifier une Algérie nouvelle fondée sur l'économie du savoir et l'agriculture moderne».

Il a réitéré, en outre, son engagement à lutter contre le chômage à travers plusieurs mécanismes contenus dans son programme électoral portant 54 engagements, dont «la création d'une banque chargée de l'accompagnement des projets économiques des jeunes, l'incitation des start-up afin de créer de nouvelles richesses à même d'éliminer le chômage et la marginalisation», ajoutant que son programme permettra «d'effectuer un examen minutieux des problèmes de l'Algérie» dans tous les secteurs, à leur tête «les problèmes liés à la frange des jeunes et le phénomène de l'émigration clandestine».

Le candidat à la magistrature suprême a promis, s'il venait à être élu président, «l'instauration d'un Etat démocratique et social tel que souhaité par les chouhada», démentant être opposé aux hommes d'affaires dévoués et honnêtes. Exprimant son engagement à «encourager la finance islamique», M. Tebboune a promis «l'éradication de tous les bidonvilles et les habitations précaires se trouvant à travers l'ensemble du territoire national.