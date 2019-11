Communication institutionnelle dans le secteur du Travail : Consacrer la bonne gouvernance

Ce sont des instructions fermes qu’a données, hier, le ministre du Travail, aux responsables à la communication des organismes placés sous tutelle, pour établir une charte de communication, ainsi que le manuel des procédures. Aux directeurs généraux desdites entités, M. Tidjani Hassan Haddam recommande, dans le cadre de la stratégie gouvernementale, de mettre en place des mécanismes précis garantissant une meilleure évaluation.

S’exprimant, hier à Alger, à l’ouverture d’une conférence consacrée à la communication institutionnelle et à son rôle dans le renforcement du service public, le ministre a insisté sur le rythme appréciable que doit prendre de son département afin de rapprocher le citoyen de l’Administration et à en finir avec les lenteurs administratives. À propos de l’évènement organisé, suite à 4 rencontres régionales tenues à Mostaganem, à El-Oued, à Béchar et à Guelma, qui ont vu la participation de plus de 450 agents et cadres chargés de la communication, le ministre a affirmé qu’il constitue un maillon d’un programme qui doit se poursuivre de façon constante. À ce sujet, M. Haddam fait part de l’intérêt qu’il accorde lui-même à l’amélioration du service public. Tenant au développement de la «fonction communication» comme à la prunelle de ses yeux, le ministre voit en la coordination, l’atout maître d’une transmission optimale des messages du gouvernement. Y parvenir est indispensable, mais ce n’est pas une sinécure. Aux yeux du ministre, il est nécessaire de trouver des mécanismes efficaces pour renforcer la relation entre les médias et les responsables administratifs, afin d’atteindre un niveau élevé de professionnalisme et d’objectivité dans le traitement des informations. L’objectif majeur, explique le premier responsable du secteur, consiste à construire une «image positive d’une administration ouverte, au service du citoyen, porteuse des valeurs de citoyenneté et du service public». Autrement dit, «soigner l’image négative de l’Administration, ancrée dans l’esprit des citoyens durant de longues années, à cause de la bureaucratie et des pratiques négatives». Là encore, ce n’est pas gagné d’avance. Pour le ministre, il faut «se débarrasser des vieilles mentalités et de la gestion traditionnelle qui s’est avérée inefficace avec les orientations de la nouvelle génération». Défendant mordicus l’idée du développer la communication institutionnelle, M. Haddam souligne que son département veille à consacrer la «bonne gouvernance», à travers davantage de transparence dans la transmission de l’information.

Un objectif dont la réussite est tributaire de la multiplication des programmes de la formation continue au profit des agents, des cadres et des chargés de communication, pour leur permettre, entre autres, de maîtriser les techniques de la communication numérique, de gérer les crises et de développer les relations avec les médias.

Cadres chargés de la communication dans le secteur du travail : lancement prochain d’un DESS



D’autre part, le ministre est revenu sur les différents services et applications lancés dans le cadre de l’administration électronique. Il explique que le tout s’inscrit dans l’optique de «réhabiliter la confiance perdue», et «assurer une communication positive entre l’Administration et le citoyen».

Et pour bien fructifier les efforts consentis, une convention a été signée, laquelle porte sur le lancement, durant le premier trimestre 2020, du Diplôme des études supérieures spécialisées (DESS) au profit des cadres chargés de la communication dans le secteur du travail. Une autre convention, entre les ministères du Travail et de la Solidarité, est inhérente à la formation des agents et cadres à besoins spécifiques, dans le langage des signes et le braille, ainsi que l’utilisation du matériel informatique. Intervenant, lors de cette conférence, Mohamed Sidi Moussa, directeur de cabinet et représentant de la ministre de la Solidarité, a souligné, de prime abord, que la révolution numérique et les réseaux sociaux, entre autres, ont imposé de nouveaux défis auxquels il faut faire face. Et note que le gouvernement, conscient du retard enregistré, redouble d’efforts, pour atteindre une meilleure efficacité en termes de communication institutionnelle.

Pour le département qu’il représente, l’orateur énumère les réalisations enregistrées en faveur des personnes à besoins spécifiques, notamment le volet lié à la formation spécialisée. Mettant en relief l’importance de l’insertion sociale, mais aussi économique de cette catégorie, M. Sidi Moussa sollicite les entreprises publiques et privées à accorder de l’importance aux handicapés, rappelant que le gouvernement a revu le taux de l’obligation de l’insertion, passant de 1% à 3% de l’ensemble des effectifs.

Quant aux autres intervenants, MM. Mohamed Baghali, Abdelhamid Kerroud et Ameziane Ferhani, ils ont rejeté le caractère occasionnel des campagnes de communication institutionnelle, appelant à favoriser une communication pro-active. Notons par ailleurs que le ministère du Travail a honoré des personnalités, dont certaines décédées, comme Zoheir Ihadadène et M’hamed Yazid, pour leur apport précieux dans le domaine de la communication institutionnelle.

Fouad Irnatene