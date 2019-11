Grand angle : Calculs électoraux (?)

Après l’annonce du président américain de reprendre les négociations avec les talibans, la vraie question est de savoir qu’est-ce qui s’est passé exactement entre le 7 septembre dernier, date à laquelle le processus de négociation avait été déclaré «mort» par Donald Trump, et cette nuit du jeudi 28 au vendredi 29 novembre, où il a annoncé la reprise des négociations avec le principal mouvement insurgé afghan ? L’explication fournie par Donald Trump peut-elle suffire pour justifier son revirement ? Car quand bien même, un tel scénario n’est pas pour surprendre, tant le président américain est coutumier de retournements de situations pour le moins improbables, il reste aussi important de souligner qu’il s’agit là d’un processus de paix qui en toute logique ne devrait pas être laissé à l’improvisation. «Les talibans veulent un accord, et nous les rencontrons. Nous leur disons qu’il faut un cessez-le-feu, ils ne voulaient pas de cessez-le-feu, et maintenant ils veulent un cessez-le-feu», a assuré le président Trump en toute simplicité. Il s’est aussi déclaré confiant sur la suite des échanges. Pourtant le mouvement taliban a indiqué, pour sa part, qu’il était «beaucoup trop tôt» pour parler d’une reprise des négociations. En fait dans cette communication, un maillon semble manquer. Le 7 septembre dernier sa décision est intervenue la veille de la signature officielle aux Etats-Unis d’un document devant conduire à la convocation, à Oslo, d’une conférence internationale sur l’avenir de l’Afghanistan. D’où la consternation qui s’en est suivie. Il est vrai qu’elle se voulait une riposte à l’attentat commis par les talibans et dans lequel un soldat américain avait trouvé la mort. «Nous nous sommes retirés à cause de ce qu’ils avaient fait», a expliqué le président américain, ajoutant que ces pourparlers étaient «terminés pour de bon». Mais au bout de ce temps il change d’avis. C’est pourquoi il est permis de croire que la motivation du président américain est à chercher sur son propre agenda. Trump est en quête d’un second mandat en 2020. Et pour les besoins de sa campagne électorale, une victoire sur la scène internationale est pour le moins la bienvenue.

Faut-il rappeler que la guerre en Afghanistan en est à sa 18e année. On imagine facilement le candidat à sa propre succession se prévaloir d’un accord de paix qu’aucun autre président avant lui n’a réussi à obtenir. A 11 mois de la présidentielle ce succès serait du pain béni pour lui. Quant aux réserves qu’émettent certains experts sur la durabilité de l’accord qui pourrait être conclu, le président Trump se refuse à s’y attarder. Ce qui compte pour lui c’est d’être «armé» pour la campagne présidentielle où il est déjà mis à mal par certains dossiers que les démocrates mettent à profit pour lui barrer la route.

Nadia K.