L’UE, à propos des colonies israéliennes en Palestine occupée : « Menace sur la solution à deux états »

La Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, a réaffirmé que les colonies israéliennes «menacent la solution à deux Etats», lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, a rapporté hier l'agence de presse Wafa. Mogherini a dit : «Tout plan qui ne prend pas en considération les intérêts des deux parties échouera, toutefois, le travail continue dans ces circonstances difficiles pour maintenir cette idée». «Nous avons affirmé que les colonies sont illégales au regard du droit international et menacent une solution à deux Etats», a-t-elle réaffirmé. L'administration de Donald Trump, en rupture avec la tradition diplomatique américaine, a décidé la semaine dernière de ne plus considérer comme illégales les colonies israéliennes en Palestine, une décision qui a provoqué un tollé international. Par ailleurs, Mme Mogherini a souligné qu'«Israël a droit à la sécurité. Cependant, la sûreté ne sera durable et réelle que si elle est basée sur la paix et une solution à deux Etats. C'est la seule solution viable, durable et réaliste», selon Wafa. «Je suis convaincue qu’avec une direction courageuse, un retour aux négociations est encore possible. Cinq ans après ma première visite en tant que Haute Représentante en Palestine et en Israël, je reste convaincue aujourd'hui que cet objectif est réaliste et réalisable», a encore dit Mogherini. L'ensemble de la communauté internationale juge les colonies illégales, en se référant à la quatrième Convention de Genève, qui interdit à l’autorité de l’occupation de transférer des Israéliens vers les territoires occupés. Il y a quelques semaines, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que les Etats membres de l'UE devraient, en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, mentionner que tous les produits fabriqués dans les colonies sont des «produits de colonies» plutôt que «fabriqués en Israël», rappelle Wafa. Sur le terrain, des avions de guerre de l'occupation israélienne ont bombardé hier matin, un site dans la ville de Beit Lahia, au nord de la bande de Ghaza, rapporte l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon cette même source, les avions de guerre israéliens ont visé au moins par trois missiles, un site situé au nord de la ville, le détruisant, l'incendiant et causant des dommages aux propriétés des résidents à proximité. L’artillerie et les avions israéliens avaient visé la nuit dernière deux sites à l’est de la ville de Ghaza sans faire de victimes, rappelle Wafa. Toutefois, dans le nord de l'enclave palestinienne, un adolescent palestinien a été tué et quatre personnes blessées vendredi par des tirs de l'occupant israélien, avait indiqué le ministère de la Santé à Ghaza. Fahd al-Astal, âgé de 16 ans, est décédé après avoir été blessé par balles à l'estomac, à l'est de Khan Younès, dans le centre de Ghaza, avait précisé cette source.