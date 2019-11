Nucléaire iranien : Tension entre Paris et Téhéran

La France a menacé de déclencher un mécanisme inclus dans l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui pourrait mener à terme au rétablissement de sanctions de l'ONU, après une série de violations de ce texte par l'Iran. «Tous les deux mois, il y a une encoche supplémentaire (de l'Iran au texte) si bien qu'on s'interroge aujourd'hui, je le dis très clairement, sur la mise en œuvre du mécanisme de règlement des différends qui est prévu dans le traité», a averti le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. «Etant donné la succession d'actions prises par les autorités iraniennes, qui sont progressivement en rupture avec le contenu du JCPOA (accord nucléaire, ndlr), la question se pose», a-t-il ajouté devant la commission des Affaires étrangères de la chambre basse du Parlement français. La réaction des dirigeants iraniens ne s’est pas fait attendre. Les propos de Jean-Yves Le Drian «ont gravement nui à l'efficacité de l'accord entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU», a affirmé dans un communiqué Abbas Moussavi, porte-parole du ministère iranien. L'Iran exerce ses propres droits stipulés par le JCPOA, a déclaré M. Moussavi. Le JCPOA «ne permet pas au mécanisme de déclenchement d'être activé contre l'Iran. En effet, l'Iran prend des mesures correctives en réponse au retrait et au rétablissement des sanctions illégaux et unilatéraux» par les Etats-Unis ainsi qu'à «la violation flagrante du JCPOA par les partenaires de l'UE», a-t-il ajouté. L'accord sur le nucléaire iranien est officiellement connu sous le nom de JCPOA. Le mécanisme comprend un groupe chargé de soumettre un différend à une commission mixte composée de l'Iran, de la Russie, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne, avant de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU si la commission ne parvient pas à le résoudre. Si le Conseil de sécurité ne votait pas dans les 30 jours la poursuite de l'assouplissement des sanctions, celles-ci seraient réimposées en accord avec les résolutions antérieures de l'ONU. A la suite du retrait unilatéral de Washington du JCPOA en mai 2018, et en raison de la lenteur de l'Europe à faciliter les transactions bancaires de l'Iran et ses exportations de pétrole, l'Iran a été contraint de revenir sur ses engagements en matière de nucléaire.

M. T.