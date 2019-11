Irak : Les raisons de la colère

Qu’est-ce qui pourrait arrêter la contestation en Irak ? Apparemment même pas l’engagement d’un départ du Premier ministre. En effet malgré un bilan sanglant avec plus de 420 manifestants tués et des milliers de blessés, depuis le 1er octobre, début de la contestation contre une classe politique jugée incompétente et corrompue et la déliquescence des services publics notamment, les manifestants continuent d’occuper la rue à Baghdad et dans biens d’autres villes du pays. Adel Abdel-Mahdi, qui dirige depuis un an le gouvernement d'un des pays les plus riches en pétrole du monde, doit encore transformer son annonce de la veille en acte, mais pour la rue sa démission ne suffira pas.

Ils veulent tout simplement la chute d’un régime qui a conduit le pays dans une impasse tant politique qu’économique. Vendredi, le mouvement de contestation a reçu un soutien de poids du grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, qui a appelé le Parlement à remplacer le gouvernement de M. Abdel Mahdi.

Ce dernier a convoqué pour hier un Conseil des ministres exceptionnel, le Parlement doit tenir une séance aujourd’hui où l'opposition à l'Assemblée a déjà appelé à un vote de défiance.

Quant aux paramilitaires du Hachd al-Chaabi, 2e bloc au Parlement qui jusqu'ici soutenait fortement le gouvernement, ils semblaient se plier aux directives du grand ayatollah et appelaient aux «changements nécessaires dans l'intérêt de l'Irak». En attendant, la rue continue à réclamer la fin du système politique post-Saddam Hussein conçu par les Américains et désormais sous la mainmise de l'Iran, qui a pris l'avantage face à Washington.

La désobéissance civile continue de bloquer écoles et administrations alors que les manifestants tentent de toucher le talon d'Achille du pouvoir, l'or noir.

Jusqu'ici toutefois, ils n'ont atteint ni la production ni la distribution de pétrole, unique ressource en devises du pays et qui représente 90% des recettes d'un gouvernement surendetté.

M. T.