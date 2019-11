Marchés de gros : L’énergie solaire fait son entrée

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé, hier à partir de Tipasa, le lancement d’un projet pour la dotation de 17 marchés de gros de fruits et légumes du pays en équipements fonctionnant à l’énergie solaire. «Nos services œuvrent en vue de la généralisation de l’exploitation des équipements solaires à la totalité des marchés de gros de fruits et légumes du pays, au nombre de 17, parallèlement au renforcement des différentes structures du ministère avec la même technologie, dont le siège du ministère du Commerce», a souligné Saïd Djellab, à l’issue d’une visite de travail dans la wilaya.

Cette annonce a été faite en marge d’une visite d’inspection du projet de dotation du marché de Hattatba en équipements solaires. «Un projet pilote en Algérie, concrétisé par une startup algérienne, ayant permis une économie de 70% des frais de consommation en énergie électrique», a-t-on indiqué sur place. «Le succès de ce projet pilote est un exemple vivant de la possibilité de lancement de partenariats entre les entreprises publiques et les startups», a estimé le ministre. Il a annoncé, à ce titre, la prise d’une somme de mesures d’urgence, à travers notamment la signature d’une convention entre l’entreprise de réalisation et de gestion des marchés de gros (MAGROS) et une startup spécialisée dans les équipements solaires, en vue, a-t-il dit, de l'«équipement du siège de cette entreprise algérienne (MAGROS) en panneaux solaires , outre cinq autres marchés à travers le pays».

En l’occurrence, il s’agit des marchés de gros de fruits et légumes de Mila, Ain Defla, Sétif, Mascara et Ain Ouessara, «dans l’attente de la généralisation progressive de cette technologie au reste des marchés du pays», a fait savoir M. Djellab.

Ces projets sont inscrits, a-t-il ajouté, au titre de la mise en œuvre de la feuille de route du ministère du Commerce fixée en application de la nouvelle stratégie du Gouvernement visant «l’intégration des nouvelles technologies, numériques notamment, dans les systèmes de gestion de différents départements ministériels, parallèlement à l’ouverture de marchés publics consacrant un véritable partenariat entre le secteur public et les startups», a-t-il expliqué. Selon Saïd Djellab, la feuille de route du ministère du Commerce est axée sur six points visant la consécration des objectifs du Gouvernement. Il a signalé, entre autres, l’installation de la commission du numérique, le lancement d’un diagnostic de l’opération de numérisation du secteur du commerce, et la modernisation des systèmes de gestion interne de différentes structures du ministère pour les adapter aux normes internationales, a-t-il fait savoir.

La même feuille de route englobe, également, a ajouté M. Djellab, l’implication des startups algériennes dans la réalisation de différents projets de modernisation et de systèmes informatiques, outre l’adoption des nouvelles normes dans la réalisation de constructions intelligentes et écologiques, à travers de nouveaux projets de marchés de gros et de points de distribution de fruits et légumes. A cela s’ajoute la dotation des marchés de gros, du siège du ministère du Commerce et de certaines structures relevant de la même tutelle, dont le Centre national du registre du commerce et les directions du Commerce des wilayas, en équipements solaires.