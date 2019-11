Traitement de cancers par immunothérapie : Un comité national mis en place bientôt

Un comité national chargé d’identifier et de prendre en charge les patients atteints de cancer et nécessitant une immunothérapie ou une thérapie ciblée sera bientôt mis en place.

C’est ce qu’a révélé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, lors des travaux du 11e Congrès d’oncologie, organsié à l’hôtel El Djazair (Alger), assurant que les traitements innovants seront introduits prochainement en Algérie.

« Ce comité a pour mission également de définir les priorités dans le cadre d'une stratégie nationale bien étudiée et équilibrée prenant en compte deux principes de base, à savoir le contrôle et la rationalisation des dépenses en matière de santé et l'efficacité du traitement », a précisé Mohamed Miraoui, qui admet la tendance haussière en termes de prévalence de cancer en Algérie, à l’instar de plusieurs pays du monde, ajoutant que cette maladie demeure l’une des préoccupations mondiales « majeures » pour tous les systèmes de santé. « Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde », a-t-il rappelé, avançant le chiffre de 18,1 millions de nouveaux cas en 2018, et qui passera à 26,4 millions en 2030 pour 17 millions de décès.

« L'Algérie, a-t-il enchaîné, n'est pas à l'abri de cette tendance. Les données disponibles indiquent que le nombre de nouveaux cas de cancers passera à près de 48.000 en 2020 contre 41.870 nouveaux cas enregistrés en 2015 ».

Plus explicite, le ministre de la Santé a noté que les cancers du côlon, du poumon, de la prostate, de la vessie et de l’estomac représentent à eux seuls 62% des cas de cancer chez les hommes, tandis que pour les femmes, ce sont les cancers du sein, du côlon, du rectum et du col utérin qui sont majoritaires (68,2%). A cette occasion, l’accent a été mis sur la lutte contre le tabagisme, en favorisant la promotion d’une alimentation « saine » et « équilibrée » et l’activité sportive. « Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour deux éléments fondamentaux, à savoir la sensibilisation et la formation », a souligné Miraoui.

Concernant l’amélioration du diagnostic, ce dernier a fait part de l’ouverture de plusieurs services et des unités dans les spécialités d’anatomie pathologiques des laboratoires et sur le développement des services d’imagerie médicale et de la médecine nucléaire.

Evoquant l’amélioration des traitements des cancers, le premier responsable du secteur a rappelé la création des services et unités de chimiothérapie dont le nombre a atteint les 41 services et 77 unités hospitalières de traitement du cancer qui sont répartis sur l’ensemble du territoire national, en sus de l’ouverture de plusieurs centres anticancéreux (CAC) des services de radiothérapie. « Nous comptons actuellement 33 accélérateurs de radiothérapie dans le secteur public et 10 autres accélérateurs dans le privé », a-t-il annoncé en assurant que les efforts « se poursuivront » pour la création d’autres CAC. Il a mis en exergue à ce propos « l’intérêt » accordé par son département à la prise en charge des malades atteints du cancer et confié que le budget alloué aux établissements de santé pour l'acquisition de médicaments destinés aux traitements de cancers en général et en hématologie a dépassé les 64 milliards de DA en 2018, ce qui représente 60% du total des ventes de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Appel à la création des unités de soins de support

De son côté, le président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie a appelé pour la création d’unités de soins de support au niveau des centres hospitalo-universitaires et des services d’oncologie médicale.

« C’est des soins de soutien apportés aux patients atteints du cancer pour assurer la prise en charge de la douleur et des effets secondaires liés à la chimiothérapie, à l’immunothérapie et à la thérapie pendant et après le traitement », a expliqué le professeur Adda Bounedjar.

Le chef de service d’oncologie médicale au centre anticancéreux de Blida a fait part à cette occasion de l’existence de 1.000 oncologues à l’échelle nationale et déploré en revanche le manque de services de radiothérapie. « La liste d’attente des malades pour la radiothérapie est longue et les délais pour avoir un rendez-vous sont longs », a-t-il regretté, expliquant que ceci est dû aux retards « accumulés » depuis de

« longues » années.

Kamélia Hadjib