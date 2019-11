Dans la lucarne : Des présidents qui se retirent

Le football reste encore très singulier, presque comme un «puzzle». Quand on s’y attend le moins, il se passe des choses qui n’existaient pas jadis. Il est vrai que les présidents de clubs ne sont plus comme par le passé, de simples «bénévoles» qui, par amour du football, venaient aider leur club de «cœur». L’attachement d’une personne dévouée à son club n’était pas une vue de l’esprit ou de simples anecdotes. Le football était un sport qui comptait vraiment pour ces «amateurs» du «ballon-rond». De nos jours, les relations de travail ne sont plus les mêmes que celles d’autrefois et hélas aussi il n’y a pratiquement plus qu’un seul sponsor, c’est l’Etat. D’où le système de l’assistanat qui a tout simplement «plombé» notre football qui peine à quitter le «sol». Le professionnalisme ne peut se développer lorsque tous les clubs, ou presque, trouvent un mal fou à joindre les «deux bouts». L’argent circulait à flots dans cette discipline et les joueurs étaient «royalement» payés. Par conséquent, les présidents de clubs n’hésitaient pas à prendre la présidence ou la direction d’un club donné. Quant l’argent est disponible, tout devient facile et le dirigeant, quelque soit la place ou son rang, ne risque pas grand-chose. Ce n’est plus le cas actuellement où les finances s’amenuisent, pour ne pas employer une autre expression plus nuancée. Quand les caisses se vident, trouver un président devient problématique pour tous, à commencer par cette personne qui, à court terme, risque de subir le courroux aussi bien des joueurs que des supporters. Une situation qu’aucun président de club ne peut accepter ou tolérer. Gérer sans argent est quasi-impossible lorsqu’on sait l’impatience des uns et des autres. Face à cette situation problématique, les présidents démissionnent carrément parce qu’ils ne peuvent pas affronter les joueurs et l’environnement du club. Ces derniers jours, et en filigrane du prochain passage de club professionnel à celui d’amateur, on subodore les difficultés auxquelles ces présidents seront confrontés. Le dernier en date à avoir remis son tablier, c’est le président du MC Saïda, malgré la bonne volonté dont il faisait montre. Certains ont même injecté dans leur club des fonds propres. Néanmoins, ils ne peuvent le faire indéfiniment. Là, il faut être riche comme Crésus, et encore... Face à l’incapacité de faire face aux écueils insurmontables sur le plan financier, quitter la table à temps est, peut-être, la meilleure échappatoire. Ce ne sera pas une simple sinécure.

Hamid Gharbi