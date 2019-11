Ligue des Champions d’Afrique, USM Alger 1 - WA Casablanca 1 : Les Algérois craquent en fin de partie

L’USM Alger a concédé le nul, à l’occasion de la première journée de la phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique, hier à Blida, face au représentant marocain (1-1). Le champion en titre à été accroché par une formation du Widad de Casablanca, beaucoup plus déterminée, à l’issue d’une partie très disputée.

Ce derby maghrébin, entre deux formations qui se connaissent parfaitement, a démarré sur les chapeaux de roues. Les poulains de l’entraîneur Dziri ont eu une belle entame, avec une réalisation dans les toutes premières minutes de jeu. En effet, imposant leur rythme, les coéquipiers de Zemmamouche se sont rapidement montrés dangereux. 5’, Zouari est à la conclusion d’une belle action collective. Le milieu offensif des Rouge et Noir, idéalement placé à la limite de la surface, exploite un renvoi en catastrophe du défenseur central ivoirien Camara, pour tromper la vigilance de Tagnaouti d’un puissant tir croisé au premier poteau. Après cette réalisation, les joueurs algériens, qui ne pouvaient espérer meilleure entame de match, ont géré les débats sans prendre de risques inutiles. Les coéquipiers de Meftah ont laissé ainsi à leurs adversaires, le soin de faire le jeu pour mieux les surprendre en contres. Pris de surprise, les poulains du coach serbe Mijlanovic ont été contraints de revoir leur stratégie de jeu. Prenant de plus en plus d’initiative et monopolisant le cuir, ils ont tenté de procéder par des attaques placées principalement, en favorisant le passage par les couloirs. Les joueurs du Widad se sont procuré, ainsi, quelques timides occasions, mais sans parvenir à déstabiliser sérieusement le bloc défensif unioniste. 10’, le tir de l’avant-centre El-Kaabi est écarté par Meftah au point de penalty, alors que Zemmamouche était pratiquement battu. 20’, la balle du capitaine Nakach est passée tout près du cadre. 36’, le coup franc de Tighazoui est sorti en corner par le portier de l’USM Alger. Hormis le tir trop écrasé de Haddouche (25’) ou encore le heading mal cadré de Khieraoui (39’), les locaux n’ont pas trop brillé dans les phases offensives. Ils ont plutôt géré leur avantage jusqu’à la fin de la première période. De retour des vestiaires, les Marocains ont mis plus de rythme dans le jeu, dans l’espoir de revenir à la marque. De leur côté, les Algériens ont répondu présents, notamment dans les duels. Toutefois, en reculant de plus en plus, les gars de Soustara ont subi la pression de l’adversaire. Les coéquipiers d’El-Kaabi ont multiplié les assauts sur le camp adverse, face à une équipe algérienne très défensive.

70’, Aouk parvient à lober le gardien, sorti à sa rencontre. Sa balle est néanmoins sortie sur la ligne par Hamra. 83’, la reprise de volée de l’attaquant nigérian Babatunde est bien captée par le portier. 89’, Aouk, seul au second poteau, parvient à égaliser d’un tir à bout portant. Il offre ainsi le point du nul à son team.

Pour rappel, l’USM Alger évolue dans le groupe «C», en compagnie de WAC, des Angolais de Petro Luanda et du représentant sud-africain, Sundowns. Lors de la prochaine journée, prévue le 7 décembre, le club algérien se déplacera en Angola.

Redha M.