Mémoire : Le vent de Décembre

C’est par le mois de décembre qu’arrivent les grands événements; une halte prémonitoire qui a de tout temps marqué l’histoire des peuples. à cette échéance précise, le calendrier n’a de cesse fait défiler ce douzième mois de l’année comme étant le début d’un hiver où le vent de l’histoire souffle le début d’une ère et la fin d’une autre. Dans la vie des grandes nations, il y a cette grande mobilité à vaincre l'adversité ambiante pour se maintenir à l'avant-garde du progrès et du développement. La plus belle victoire à remporter sur l'ennemi d'hier, c'est l'amitié avec toutes les excuses chevaleresques. Il faudra, toutefois, faire preuve de seigneurie pour laisser soin à l'histoire d'écrire les plus belles pages de gloire et de sacrifice, à l'adresse d'un peuple ayant arraché sa souveraineté dans la dignité sans avoir eu à quémander la pitié des autres. C'est dans la patience que se fraie la voie menant de l'obscurité à la lumière. Elle requiert de la détermination et de la constance pendant les périodes de bien-être et de difficulté, et c'est un effort de toute une vie qui ne sera jamais vain. Dans «Guerre et Paix» de Tolstoi, il y a ce magnifique passage à reconnaître au vainqueur, les crimes et châtiments commis dans l'univers boréal de la toundra. Autant d'exemples à citer pour reprendre les plus proches formules thérapeutiques de Frantz Fanon à l'adresse du colonisateur. Il y a plus de cent cinquante ans de mémoire à revivre dans le subconscient du colonialisme. Un mal indélébile qui replonge les pensées dans les faits d'un non-dit qu'on appelle le pardon. La plupart des gens se montrent patients aux moments de durs malheurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il est fréquent dans les sociétés éloignées qu'un pays montre plus de respect et d'intérêt face à un autre, même si celui-ci est capricieux ou condescendant. Mais il pourrait ne pas être aussi tolérant face à l’indifférence de l’autre qui ne lui voue qu’ingratitude. De plus, il pourrait lui arriver d'être agréable avec un pays ami qui le divertit ou lui fournit des opportunités, mais de changer de comportement, si ce dernier ne l'aide plus. Il y aura toujours une dette morale à s’acquitter auprès de son créancier. Une devise canonique qui régit depuis la nuit des temps l'histoire des peuples. L'œil de Caïn ressurgit dans les ténèbres d'une nuit coloniale pour laisser place à la justice.

Mohamed Bentaleb