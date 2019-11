Aïda guechoud, invitée de l’émission « séquences d’archives », de canal Algérie : La comédienne à la voix d’or

L’émission «Séquences d’archives» de Canal Algérie qu’anime Monia Faid Gherbi a reçu comme invitée d’honneur la grande comédienne Aida Guechoud, mémorable dans le feuilleton «L’Incendie» de Mustapha Badie et dans d’autres films et séries algériens.

La comédienne, qui a droit à des invités, a choisi la dramaturge Nadjet Aidouni, le réalisateur Yahia Mouzahem ainsi que l’acteur et réalisateur Khaled Benaissa.

L’émission déroule le parcours artistique de l’invitée, et d’emblée la présentatrice, très à l’aise, la questionne sur sa jeunesse. Aida Guechoud, grande comédienne à la voix d’or, très honorée, est visiblement émue d’évoquer sa prime enfance avec le drame de la perte de son père, chauffeur de taxi, assassiné à la place des Martyrs par des militaires français. Il était originaire de M’chedallah, dans la wilaya de Bouira.

«Nous habitions La Casbah avant que nous déménagions vers le quartier les Tagarins. Je me souviens de ce jour maudit et je ne savais pas ce que c’était la mort, mais je n’oublierai jamais l’image de ma mère qui s’est précipitée hors de la maison, sans le voile, quand des voisins lui ont annoncé la nouvelle de la mort de mon père. C’était la première fois qu’elle sort sans le voile, et ce fut dur pour elle ensuite car sa famille ne voulait plus qu’elle reste à Alger.

Courageuse, elle a décidé de prendre son destin en main et de s’occuper de ses enfants en allant travailler. C’était une battante.

Très jeune, je ne faisais que chanter et je voulais suivre une carrière de chanteuse avant que le sort n’en décide autrement.»

C’est le parolier et compositeur Haddad El Djillali qui a découvert la voix de Aida et qui l’intégrera dans la chorale de la radio télévision algérienne suite à un concours. «J’ai interprété une chanson tunisienne et je fus sélectionnée, et c’est ainsi que Haddad El Djillali m’a appris que je suis une soprano.

La réalisateur Mustapha Badie était en plein préparation de son feuilleton « L’Incendie» et il avait fait part à Haddad El Djillali de son intention de me distribuer dans sa nouvelle production. C’est ainsi que j’ai fait mes premiers pas en tant que comédienne alors que je rêvais d’une carrière de chanteuse.»

Le feuilleton a connu un immense succès et Aida a eu sa part de gloire aux côtés de Chafia Boudraâ, Beyouna et Didi Krimo.

Sa carrière est ainsi entamée et fut couronnée de succès aussi bien au cinéma avec «Leila et les autres», de Sid Ali Mazif, qu’à la télévision avec de nombreux feuilletons et séries. Suite à la naissance de son second enfant, Aida s’arrêtera de travailler durant une dizaine d’années. «C’est grâce à Nadjet Taibouni que j’ai repris le cinéma», note-t-elle.

Aida Guechoud jouera dans «Rachida», de Mina Chouikh, et dans «Douar Anssa», de Mohamed Chouikh, et dans d’autres films algériens dont le dernier est «Papicha» de Monia

Meddour où elle campe le rôle de la mère de l’héroïne, Nedjma.

Ses invités parlent d’elle avec beaucoup d’admiration et de respect ainsi que de sa collaboration avec la grande comédienne Sonia au théâtre. Le réalisateur Yahia Mouzahem évoque le sérieux de cette génération de comédiens algériens ainsi que de leur talent : «J’ai proposé Aida à Roshd Djigouadi, réalisateur du film ‘’Les ailes brisées’’ et il était agréablement surpris.»

Quand Aida parle de la nouvelle génération de réalisateurs, elle insiste sur le fait que maintenant la technologie leur permet de travailler plus à l’aise avec plus de moyens et de caméras. «Avant c’était plus compliqué», insiste-elle.

Aida a beaucoup aidé les jeunes réalisateurs qui l’ont sollicitée pour jouer dans leurs films : «Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas d’argent que je n’allais pas jouer avec eux, même quand il s’agit de court-métrage fiction.»

Avec beaucoup d’humilité, l’acteur Khaled Benaissa parle de sa tata Aida, l’amie de sa maman Sonia : «Tata Aida a joué dans mon premier film, un court-métrage, et elle sera distribuée dans mon prochain long-métrage.»

Aida Guechoud, c’est toute une carrière au cinéma et à la télévision et des projets encore pour cette comédienne à la voix d’or, très émue que l’émission «Séquences d’archives» lui rende hommage.

Abdelkrim Tazaroute