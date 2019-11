Nouvelle parution : L’inacceptable impunité d’Israël

Le livre se décline en un long et cinglant réquisitoire contre les crimes d’Israël, d’un profond rejet d’une coupable impunité qui pousse cette greffe artificielle implantée insidieusement au cœur du monde arabe. Il s’adresse à tous ceux qui militent pour les droits des Palestiniens et combattent la haine, le racisme institutionnalisé que véhicule la doctrine sioniste, pour assurer la survie d’une enclave coloniale et impérialiste.

Le travail d’Amar Belkhodja se veut une contribution documentée pour une prise de conscience collective et humanitaire, pour susciter un courant mobilisateur contre les malfaisances israélo-américaines, d’agir contre la fatalité et la torpeur car le peuple palestinien ne mérite pas un tel sort. Le devoir commande que l’on condamne un régime d’apartheid, tant il est reconnu qu’Israël surpasse ces méthodes qui sévissaient naguère en Afrique du sud.

L’auteur décortique inlassablement une doctrine maléfique, aux antipodes des droits humanitaires, comparable au nazisme, avec la bénédiction d’un Occident qui s’est toujours refusé d’entendre, de voir et de dénoncer. Pourtant, il sait et connait la nature perverse d’Israël, mais il garde le mutisme, complice contre un peuple privé d’une protection internationale. Israël mérite toutes les sanctions, tous les embargos, parce qu’il défie depuis toujours les nations.

Amar Belkhodja s’est encore investi dans ce travail de dénonciation. La cause du peuple palestinien a figuré dans ses préoccupations majeures. Il a déjà signé un ouvrage en 2017 intitulé «les crimes génocidaires d’Israël». Il récidive avec cet ouvrage très documenté et stigmatise l’impunité qui conforte cet état dans les abus les plus honteux et les plus inacceptables. «Un jour viendra, je le souhaite vivement dit Belkhodja, où les forces du bien triompheront définitivement des forces du mal». C’est par fidélité à la cause palestinienne que l’auteur se sent dans l’obligation de lutter contre l’oubli afin que les crimes commis par Israël demeurent un dossier ouvert. On se souvient à jamais des carnages commis à Deir Yassine, de Kafr Kassem, de Jenine, de Naplouse, de Sabra et Chatila, de gaza. Et la liste est loin d’être exhaustive.

Dans cette profusion sanglante de crimes, de témoignages et de preuves irréfutables, de citations, on mesure tout l’intérêt de ce livre. Ce sont autant de pièces à conviction qui établissent le caractère d’un état foncièrement criminel. Un ouvrage à lire et à méditer.

Ancien journaliste au quotidien El Moudjahid, Amar Belkhodja, auteur désormais prolifique, s’est entièrement converti à la recherche historique, une véritable passion qui lui a permis de publier bon nombre d’ouvrages traitant de biographies, tant culturelles que politiques, et d’étapes sur le nationalisme algérien et la guerre d’indépendance.

M. B.

Palestine, Israël dans le crime et l’impunité d’Amar Belkhodja. Editions HIBR, Alger. 2019. 379 pages. 1200 DA.