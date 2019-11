Une délégation parlementaire du Conseil de la nation a pris part, hier à Rome, aux travaux d'une réunion de coordination de la Commission parlementaire de lutte antiterroriste, relevant de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. L'ordre du jour comporte l'examen et le débat de plusieurs questions, notamment l'évaluation de la menace actuelle que représentent les terroristes étrangers et leurs familles (rapatriement, poursuite judiciaire et réinsertion), la lutte contre l'extrémisme violent et le traitement des causes profondes du radicalisme : rôle de l'éducation, aspects cybernétiques et menaces électroniques.