Algérie - Égypte : Renforcement des relations bilatérales

La coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Égypte a été, mercredi, au centre d'un entretien entre le vice-président de l'Assemblée nationale populaire, Boualem Bousmaha, et l'ambassadeur de la République d'Égypte, Aymen Macharfa. À cette occasion, les deux parties ont salué les relations historiques liant les deux pays et procédé à l'évaluation de la coopération bilatérale dans les différents domaines. Mettant en avant les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, phénomène désormais transcontinental, M. Bousmaha a renouvelé l'appel de l'Algérie au tarissement des sources de financement de ce fléau, notamment à travers la criminalisation du payement des rançons aux groupes terroristes. Sur un autre registre, le vice-président de l'APN a réitéré «le soutien constant de l'Algérie au peuple palestinien et sa position immuable vis-à-vis de la question du Sahara occidental», rappelant dans ce sens que «l'Algérie, qui n'est pas partie prenante dans ce conflit, demeure attachée à la nécessité de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale». Pour sa part, le diplomate égyptien a mis en avant «la volonté de son pays à renforcer les échanges avec l'Algérie à tous les niveaux», appelant, dans ce cadre, à «offrir davantage de facilitations aux hommes d'affaires égyptiens, ainsi que la facilitation des déplacements des personnes entre les deux pays en vue de consolider davantage les relations bilatérales». Abondant dans le même sens, le vice-président de l'APN a plaidé pour «la facilitation des déplacements des Algériens vers l'Égypte», insistant, par ailleurs, sur «la nécessité de trouver un solution au problème des équivalences pour les diplômés des universités égyptiennes». Il a proposé, en outre, l'organisation d'une visite en Égypte au profit des Algériens ayant participé à la Guerre d'octobre 1973.