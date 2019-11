Nouvellement accrédités à Alger : Le chef de l’état reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a reçu, jeudi, au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs, qui lui ont remis leurs lettres de créance.

Dans ce cadre, le chef de l'État a reçu le nouvel ambassadeur de la République tunisienne à Alger, Chafik Hajji, qui a indiqué, dans une déclaration à la presse, avoir transmis les salutations du président tunisien, Kaïs Saïd, accompagnées de ses vœux les meilleurs de progrès à l'Algérie, réitérant la «détermination de la nouvelle direction tunisienne à hisser les relations stratégiques et la coopération entre les deux pays». Il a ajouté que le chef de l'État l'a chargé à son tour de transmettre ses salutations au président tunisien, «dont nous attendons la visite prochaine à Alger». Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Cuba, M. Armando Vergara Bueno, a exprimé sa «fierté» d'être en Algérie qui entretient «des relations d'amitié et coopération historiques» avec son pays. Il a mis en avant, à ce titre, la coopération «fructueuse» établie entre les deux peuples et pays, et leurs démarches pour davantage de coopération dans d'autres domaines qui viendront s'ajouter à celles existantes en matière de santé publique au niveau de plusieurs wilayas algériennes. L'ambassadeur du Canada en Algérie, M. Christopher Wilkie, a rappelé l'amitié liant son pays à l'Algérie depuis de longues années, soulignant que «beaucoup peut être fait ensemble», notamment avec l'existence d'une importante communauté algéro-canadienne établie principalement à Montréal. Notant que sa présence en Algérie «intervient dans une conjoncture spéciale que vit l'Algérie», il a indiqué «nous suivons avec grand intérêt ce qui se passe dans ce pays et avons grand espoir en l'avenir de l'Algérie et de son peuple». Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, M. Mohammed Abdullah Mabdul, qui a indiqué que cette audience a été l'occasion pour lui de «mettre en avant la solidité des relations unissant les deux pays depuis l'indépendance». «J'ai été reçu par le chef de l'État en audience, lors de laquelle j'ai passé en revue avec lui les relations solides et véritables qui ont de tout temps existé entre les deux pays, dans le cadre de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies», a ajouté le diplomate nigérian, rappelant au passage le rôle de l'Algérie dans la relance du développement dans le continent. «Nous croyons fermement dans le rôle que joue l'Algérie en prêtant assistance aux pays africains pour y réaliser le développement». Il a également évoqué les projets entre les deux pays, affirmant qu'«ils auront un impact positif sur l'ensemble du continent, notamment la liaison en fibre optique Alger-Abuja (Nigeria) et le gazoduc, des projets qui permettront d'offrir des postes d'emploi, de lutter contre la pauvreté et de développer l'Afrique». Le chef de l'État a reçu enfin l'ambassadeur de la République du Kenya, M. Peter Katana Angore, qui s'est dit «heureux de sa présence en Algérie», ajoutant que «notre objectif est de hisser les relations historiques unissant les deux pays et qui remontent aux mouvements de libération, des relations qu'il convient, aujourd'hui, d'élever à un niveau supérieur».