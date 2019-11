JS Kabylie 1 – AS Vita Club Kinshasa 0 : Précieuse victoire des Canaris

Entrée en matière réussie en phase des poules de la Ligue des champions africaine de la JSK, hier à Tizi Ouzou, et dans un stade du 1er-Novembre plein à craquer, face au Vita Club, avec une courte, mais précieuse victoire, grâce à un super joli but inscrit par Addadi (66’).

Une importante victoire du fait qu’elle permet aux Canaris d’empocher les trois point mis en jeu, dans un groupe très relevé, qui comprend, en plus de la JS Kabylie et de l’AS Vita Club Kinshasa, deux autres habitués des grands rendez-vous africains, que sont le Raja Casablanca et l’ES Tunis. La bataille pour les deux premières places qualificatives aux quarts de finale, à l’issue de la phase des groupes, s’avère d’ores et déjà très serrée, au vue de la qualité des équipes qui composent ce groupe. La JSK s’est présentée avec le onze suivant : Benbot, Belaili, Benchérifa, Tizi-Bouali, Saâdou (cap), Benchaira, Hamroun, Bounoua, Belgherbi (Banouh, 25’), Addadi (Tafni, 90’+4), Bensayah (Zeghdane, 88’). Bien organisés et concentrés tout au long du match, les camarades de Saâdou ont développé un jeu plaisant, en veillant à rester bien en place sur le plan tactique. Ils ont su rester solidaires, déterminés, calmes et surtout patients. Ce qui leur a permis d’ouvrir la marque de fort jolie manière par l’excellent Addadi, qui, bien servi par Bounoua et dans un angle fermé, crucifie d’une puissante frappe sous la transversale le portier congolais Lukong, jusque-là irréprochable (66’). Addadi a libéré le camp kabyle et les supporters qui ont fêté comme il se doit l’ouverture du score par leur équipe favorite. La victoire des Canaris a eu du mal à se dessiner, et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pourtant.

Toutefois, il faut aussi reconnaître qu’en face, il y avait un solide adversaire, tactiquement discipliné et techniquement d’un bon niveau. Une victoire qui ouvre l’appétit aux poulains de Velud, qui sont décidés à faire bonne figure dans cette compétition, la plus relevée du continent, en clubs, et pourquoi pas bousculer l’Espérance de Tunis, le tenant du titre, et le Raja Casablanca, à la réputation reconnue par tous, et même Vita Club, qui, malgré la défaite d’hier, n’a pas encore dit son dernier mot. Signalons l’excellente prestation du portier kabyle Benbot, qui s’illustre de match en match. Il a sauvé son équipe d’un but certain, alors que le score était toujours de zéro partout, en détournant une belle frappe à bout portant de Fiston (51’). Bensayah s’est aussi illustré, lors de cette rencontre, par sa technique, sa vivacité et sa mobilité, donnant du fil à retordre à l’arrière-garde congolaise.

L’ensemble des joueurs sont par ailleurs à féliciter pour les efforts fournis qui ont été ponctués par cette précieuse victoire. À noter la sortie prématurée sur blessure de Belgherbi, qui s’est fait mal tout seul et qui a été remplacé par Banouh, dès la 25e minute de la première mi-temps. Par ailleurs, le trio arbitral, mené par le referee mauricien, a été impeccable dans ce match. Le prochain rendez-vous de l’épreuve continentale mettra aux prises la JSK avec l’ES Tunis. La délégation kabyle se rendra, mercredi prochain, 4 décembre, à Tunis, pour préparer le derby maghrébin.

Mohamed-Amine Azzouz