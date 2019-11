Emploi à Oran : Les jeunes confirmés dans leur poste

Pas moins de 160.000 jeunes recrutés dans le cadre du dispositif Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), seront confirmés dans leurs postes d’ici le 31 décembre prochain. La priorité dans cette opération, sera accordée à ceux ayant plus 8 années de travail, dans le cadre de ce dispositif. Cette importante annonce a été faite, hier, par le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddam, à l’occasion d’une cérémonie de remise d’une dizaine décisions de titularisation dans des postes permanents, en marge d’une confirmation organisée en marge d’une a présidé, jeudi à Oran, une cérémonie de remise d’une dizaine de décisions de titularisation dans des postes permanents. Le ministre qui a inauguré, un salon dédié aux startups et micro-entreprises réalisées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et CNAC, a indiqué que la décision de confirmation de ces jeunes dans leurs postes, vient concrétiser l’une des décisions prises lors de la réunion du conseil du gouvernement consacrée à ce dossier , tenue en début du mois. Il a ajouté, aussi, que ces mesures vont corriger une «anomalie» dans la gestion de ce dossier. Lors de la cérémonie d’hier, une promotion de dix jeunes d’Oran se sont vu remettre des décisions de confirmation dans leurs postes. Il s’agit, selon le même responsable, d’une première opération à l’échelle nationale. L’opération sera concrétisée progressivement durant les deux années à venir. Comme première étape, une grande tranche de cette régularisation bénéficiera à160.000 jeunes titulaire de contrats de pré-emploi et sera achevée le 31 décembre prochain. Ensuite, 150.000 seront confirmés dans leurs postes en 2020 et 150.000 autres en 2021, selon le ministre du travail. A l’occasion, le même responsable a souligné que cette promotion constituée de 10 jeunes de la wilaya d’Oran est «la première au niveau national dans la série de confirmations dans des postes de travail permanents des détenteurs de contrats de pré-emploi. Mesure prise à l’issue de la réunion du Conseil du Gouvernement consacrée en début du mois courant à ce dossier et qui a décidé la régularisation de la situation de ces jeunes». L’autre décision annoncée par M. Hassan Tidjani Heddam concerne l’attribution de pas moins de 8.000 locaux non vendus appartenant à de l’agence d’amélioration du logement (AADL) et de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) l’OPGI, à des jeunes porteurs de projets startups réalisés dans le cadre des différents dispositifs de soutien de l’Etat dont l’Ansej, la Cnac. Il a souligné, que 20% de ces locaux ont été attribué à ce jour. Lors de sa visite au salon des porteurs de projets bénéficiaires des dispositifs d’aide et soutien à l’emploi micro-entreprises, entre autres l'Agence nationale du micro-crédit (ANGEM) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et l’Ansej, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a fait savoir que «l’Algérie mise sur les jeunes porteurs d’idées et de projets innovants pour booster son développement économique». Le premier responsable du secteur a, par ailleurs, donné le coup d’envoi de la session de formation des chargés de communication au niveau de la Caisse nationale de retraite, dans le domaine de la communication numérique des entreprises.

Amel Saher