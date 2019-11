Salon national des produits agricoles : Les fruits de l’investissement

Le Salon national des produits agricoles s’est ouvert, jeudi, au palais des Expositions à Alger, en présence de plusieurs membres du gouvernement et d’ambassadeurs. 150 exposants représentant les Chambres d’agriculture des 48 wilayas et de producteurs et artisans marquent leur participation à cette manifestation à l’importance capitale.

L’objectif de ce Salon, qui se poursuivra jusqu'au 1er décembre, est de mettre en avant les potentialités que recèlent les différentes régions du pays, dont certains produits ont été déjà labellisés et d’autres sont en cours. Il s’agit, notamment de la figue sèche de Beni Maouche, de l’olive de table de Sig, de l’huile d’olive, des miels et d'autres produits agricoles de haute qualité, lesquels font partie du patrimoine algérien. «Cet évènement, placé sous le signe de la promotion des produits nationaux, se transformera en temple des saveurs. Les participants feront leur show autour de démonstrations culinaires, au cours desquelles les visiteurs pourront déguster et acheter le meilleur des produits algériens», a commenté le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, qui estime que ce Salon constitue une excellente opportunité pour des échanges avec les exposants en vue de mieux connaître l’origine et les particularités des produits exposés. Pour Chérif Omari, cette première édition est une étape pour consolider la coopération et le partenariat entre les différents acteurs économiques et les organismes intéressés par le développement de ce secteur vital, et de promouvoir leurs produits.

Après avoir signalé que le Salon accueille ainsi 50 stands de producteurs de dattes, produit phare de cette édition en tant que produit labellisé, ainsi que 25 stands de producteurs de safran, le ministre a mis en avant la nécessité de promouvoir les produits de terroir qui représentent une valeur ajoutée pour l'économie nationale, précisant qu’ils sont connus pour leur haute qualité et peuvent contribuer à la promotion des exportations hors hydrocarbures, ce qui nécessite davantage d'efforts pour leurs promotion et valorisation aux plans national et international.

Célébration de la première fête du safran

Cette première édition a été marquée par l'exposition du safran, qui célèbre sa première fête nationale, avec la participation de plus de 10 producteurs locaux. Selon des experts, d'importantes étapes ont été franchies, ces dernières années, en matière de culture du safran, devenue une activité agricole exercée dans plusieurs régions du pays et qui contribue au développement économique de notre pays. Dans une déclaration à la presse, Chérif Omari a indiqué que cette activité s’apprête à devenir une filière agricole puisque ses acteurs sont en train de travailler pour installer son conseil national interprofessionnel. «La participation des producteurs de safran à ce Salon reflète le potentiel de développement de cette filière», s’est félicité le ministre.

Hichem Hamza