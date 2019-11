Création de richesse et d’emploi : Améliorer le climat de l’investissement

Les programmes des cinq candidats renferment des propositions visant à encourager le climat de l’investissement. M. Abdelaziz Belaïd s’engage à soustraire l’acte d’investir à la procédure d’octroi d’agrément préalable et de réformer les procédures de délivrance des agréments de toute nature dans le but de leur conférer une valeur significative. Il propose de revoir le système d’aide et d’encouragement de l’acte d’investir et de déterminer des limites au délai de traitement des dossiers d’investissement. Pour ce qui est des investissements faisant appel au financement total ou partiel de l’Etat, le prétendant à la magistrature suprême propose de rendre obligatoire, sous peine de sanction, la procédure basée sur la maturation des projets.

M. Ali Benflis promet de simplifier les procédures administratives pour la création d’entreprises, faciliter l’octroi du foncier aux PME et leur réserver une part dans la commande publique des collectivités locales et des ministères. Il promet de réformer le code des marchés publics pour augmenter la transparence dans les appels d’offre, inciter les entreprises étrangères à assurer un transfert technologique aux entreprises.

M. Azzedine Mihoubi s’engage à la refonte des dispositifs Ansej et Cnac pour encourager les projets innovants, la simplification du cadre légal pour la création d’entreprise et la levée progressive du contrôle bureaucratique. M. Mihoubi prévoit, également, la consécration de l’ouverture partielle du capital des EPE pour un maximum de 34% afin de leur permettre d’améliorer leurs capacités de production, en excluant de cette mesure les entreprises stratégiques.

M. Abdelkader Bengrina propose de créer des instances régionales pour l’investissement et le développement, chargées de réunir les conditions nécessaires pour l’installation des infrastructures et l’instauration d’un climat d’entreprises permettant la coordination des actions des différentes parties prenantes.

Il est question également d’ériger les indicateurs adoptés dans les rapports Doing business de la Banque mondiale une référence pour évaluer le rendement du Gouvernement. Le président du Mouvement El-Bina s’engage, par ailleurs, à renforcer la notion de décentralisation de la décision de la conférer à la supervision locale un rôle plus important dans le développement.

M. Abdelmadjid Tebboune propose d’améliorer le climat des affaires, d’encourager l’investissement et de lutter résolument contre la corruption à tous les niveaux.