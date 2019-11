M. Belaïd à Djelfa, M’Sila et Sétif : « Les Algériens doivent bannir la violence »

C’était un week-end des plus chargés pour le candidat Abdelaziz Belaïd, qui s’est rendu dans trois wilayas de l’est du pays à la rencontre des citoyens.

De notre envoyé spécial :

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, Abdelaziz Belaid président du Front El Moustakbal a affirmé, jeudi, dans un rassemblement populaire animé au Théâtre régional de la ville de Djelfa que la date du 12 décembre sera «une victoire du peuple algérien sur la souffrance et l’ouverture des portes d’une Algérie bâtie sur la justice et l’égalité, une Algérie où le peuple sera maître à bord et où le respect de ses institutions sera régnera en maître mot».

Pour lui, «l’Algérie court actuellement un véritable danger et on est en train de jouer avec le feu qui risque de détruire notre pays». Il appellera dans ce sens les Algériens à s’éloigner le plus possible de la violence susceptible d’engendrer des préjudices énormes sur la stabilité du pays».

Le leader de la formation politique poursuivra son discours en lançant à l’assistance venue nombreuse que sa politique a été, depuis toujours, de bannir la violence. «La violence sous toutes ses formes engendre la violence et la haine et le déchirement de la société algérienne», insiste-t-il il encore.

Convaincu que les élections sont l’unique solution à la sortie du pays de la crise politique, Belaid s’adressera aux sympathisants venus découvrir son programme électoral en s’interrogeant : «Que peut-on faire si nous n’organisons pas d’élections présidentielles ? Que peut-on faire si on ne choisit pas un leader qui servira le pays ? Tout simplement on ne verra plus le bout du tunnel et la crise demeurera plus longtemps.» «Nous devons protéger notre pays, l’histoire et nos enfants nous demanderons des comptes.

On participe pour trouver des solutions et assurer une sortie de crise», a lancé le président du Front El Moustakbel. Abdelaziz Belaid affirmera qu’il est de «son devoir sacré d’exiger le flambeau pour diriger le pays et faire de l’Algérie une puissance économie, culturelle et industrielle».

Au chapitre de la santé, M. Belaid soulignera que son programme prévoit de développer le secteur qui souffre énormément d’insuffisances tout en précisant qu’il va œuvrer à la réalisation de plusieurs projets dans la wilaya de Djelfa. Il promet ainsi de bâtir un Institut national de médecine et un hôpital universitaire (CHU) et des écoles paramédicales afin de dispenser des formations de qualités pour les universitaires et éviter à cet effet, que les malades font le déplacement jusqu’aux grandes villes du nord pour se soigner. Dans le même ordre d’idées, il affirme qu'il encouragera l’investissement dans la réalisation des cliniques privées qui offrent des services de qualité.

Dans cette wilaya à vocation agropastorale par excellence, M. Belaid a évoqué l’un de ces points culminants dans son programme électoral à savoir l’agriculture en promettant de venir en aide aux véritables agriculteurs et aux éleveurs.

«La wilaya de Djelfa de par sa position stratégique compte 4 millions de têtes de cheptel sur les 28 millions enregistrés sur l’ensemble du territoire national, c’est pourquoi il est indispensable que l’Etat vienne en aide aux éleveurs pour développer cette filière», insistera le candidat à la présidentielle.

A partir de la wilaya de M'Sila et dans la maison de culture Guenfoud Hamloui, où il a animé, hier, un meeting, M. Abdelaziz Belaid a appelé à la réforme de tout le secteur de l'Education en donnant les véritables moyens aux enseignants pour éduquer les générations à venir.

«L'éducation est la base de la construction d'une société forte et équilibrée», considère le candidat. Énumérant les multiples problèmes dont lesquels se débat le secteur de l’Agriculture dans la région, le président du Front El Moustakbel estime qu'il est inconcevable qu’en 2019 «les éleveurs et les agriculteurs ont encore des difficultés en matière d'approvisionnement en eau utilisée dans l'irrigation des terres devenues arides». Un problème auquel il promet évidement de venir à bout dans le cas où il accède au poste de président de la République. Il insistera également dans son intervention sur le retour aux sources en s’inspirant de la déclaration du 1er novembre qui est, affirme-t-il, «un projet complet pour la construction d'un Etat algérien démocratique qui traite de la justice sociale et de l'unité du grand Maghreb».

Dans son discours, Belaid n'a pas omis d'insister sur le rôle qu'ont joué les manifestations du 22 février dont la «destruction de la citadelle de la corruption». Il a d’ailleurs longuement salué le mouvement populaire en admettant que «si ce n'est le hirak l'Algérie aurait été vendue aux lobbys étrangers au plus offrant».

M. M.