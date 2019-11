ANIE : Dénonciation

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a dénoncé jeudi dernier la résolution du Parlement européen sur la situation en Algérie, la considérant comme «immixtion flagrante» dans les affaires internes et les questions fondamentales de l'Algérie. «Nous dénonçons l'immixtion européenne dans nos affaires internes, notamment l'élection présidentielle organisée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et issue de la volonté populaire et du dialogue ayant donné naissance à une expérience unique en son genre, jamais vu même en Europe, à savoir la Charte d'éthique des pratiques électorales qui a regroupé l'ANIE, les candidats et les médias», a précisé l'ANIE dans son communiqué, tout en s'interrogeant «si cette situation méritait d'être déplorée par un Parlement qui prétend défendre la démocratie, les peuples et la liberté des élections». «L'Europe s'érige en tuteur des autres pays et en modèle de démocratie alors qu'elle vive le contraire dont les pratiques policières et les vagues d'interpellation perpétrés dans les villes françaises et autres contre les citoyens européens en sont la preuve», a ajouté l'ANIE, rappelant, qu'«en même temps le Hirak pacifique en Algérie est à son neuvième mois sans victimes avec un encadrement sécuritaire inégalé». «Nous attendions à ce que l'Europe soit le premier modèle en démocratie en apportant son soutien à cette scène pacifique dont l'artisan est le peuple algérien, mais elle ne nous a pas surpris avec son Parlement imbibé de l'esprit colonialiste ayant écrit une histoire sanguinaire contre les peuples africains en général et le peuple algérien en particulier qui, en 132 ans d'occupation, a sacrifié plus de dix millions de Chahid». «Nous saluons également la position du gouvernement espagnol ami et la déclaration de son ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Karlaska, qui a souligné qu'il s'agissait d'une question interne, et le gouvernement espagnol appuie l'élection du 12 décembre prochain», a conclu l'Autorité.