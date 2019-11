Rejet unanime par les cinq candidats : Sursaut patriotique

Le rejet de toute ingérence dans les affaires internes de l’Algérie est défendu à l’unanimité par les cinq candidats à la présidentielle

du 12 décembre. Ils se sont montrés intraitables sur la question dès les premières annonces faisant état de la programmation par le parlement européen d’une session traitant de la situation en Algérie. Nul doute que la résolution adoptée jeudi dernier sur la situation des droits de l’homme en Algérie sera dénoncée, lors des prochains meetings électoraux inscrits au programme des cinq candidats.

En effet, l’immixtion des eurodéputés dans les affaires internes de l’Algérie à un moment où son peuple s’apprête à élire un nouveau président de la République et à réaffirmer sa souveraineté par la voie de l’urne ne pouvait susciter que de légitimes réactions de condamnation de la part des prétendants à la présidentielle. Leur rejet exprimé à ce propos est catégorique. Il s’inscrit en droite ligne avec la position de principe «scellée et non négociable» que l’Algérie, peuple et institutions, a toujours mis en avant à chaque fois que des cercles étrangers, par le biais de représentants institutionnels ou leur ONG, tentent de s’immiscer dans les affaires intérieures du pays. Rappelons à ce propos que l’opposition à toute velléité d’ingérence étrangère a été mise en relief dès les premières semaines des manifestations pacifiques qui ont drainé des millions d’Algériens dans la rue pour réclamer l’instauration d’une nouvelle République dont ils s’engagent à être les seuls artisans. Ce front populaire uni contre toute intrusion étrangère demeure intact et ne sera que davantage consolidé tant la conscience collective, très aux faits des enjeux mais aussi des menaces qui guettent l’Algérie plus que jamais convaincue que toute forme d’ingérence est synonyme de malheur, d’instabilité, d’insécurité voire d’atteinte aux fondements de l’Etat-nation. Rien de surprenant, à ce titre, si toutes les institutions du pays, les organismes officiels et la société civile ainsi que l’ensemble des partis, opposition y compris, se soulèvent comme un seul homme pour former ce bouclier infranchissable contre l’ingérence du Parlement européen et rejeter dans le fond et dans la forme la résolution adoptée jeudi. Un tel sursaut patriotique démontre, une fois de plus, que lorsqu’il s’agit de manœuvres tendant à caporaliser la destinée de tout un peuple déterminé à décider seul de son avenir à la faveur de la prochaine élection, l’échiquier politique est prompt à mettre de côté ses divergences pour défendre mordicus, ce qui relève d’une juste cause nationale.

Les candidats dénoncent une provocation manifeste

Les cinq candidats à la présidentielle dénoncent cette immixtion du parlement européen dans les affaires internes de notre pays dans leurs discours électoraux à la veille de la tenue d’un scrutin présidentiel déterminant.

En effet, les prétendants à la magistrature suprême sont unanimes à qualifier cet intérêt faussement entretenu par les eurodéputés à l’égard de l’Algérie de «tentative de nuire à la stabilité du pays» ou encore «de provocation manifeste à la veille de la présidentielle». A ce titre, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a désigné d’un doigt accusateur «ceux qui sont de l’autre côté de la Méditerranée et qui tentent de perturber le processus électoral cherchant à nuire à la stabilité de l’Algérie». «Le peuple algérien est libre et n’acceptera aucune ingérence dans ses affaires intérieures par des parties extérieures, y compris les tentatives de l’Union européenne», a-t-il en effet déclaré lors du meeting qu’il a animé à Khenchela.

Il a réitéré les mêmes propos jeudi à partir de Metlili, ville voisine de Ghardaïa où il a invité le parlement européen «à s'intéresser plutôt aux crimes sauvages et inhumains perpétrés quotidiennement à l'encontre des Palestiniens innocents».

«Le Parlement européen a indûment adopté une résolution par laquelle il vise à faire le procès de l'Algérie» a pour sa part déclaré le candidat du RND, Azzedine Mihoubi, lors d’un meeting animé jeudi à El Tarf, soulignant que «l’Algérie est un pays démocratique, souverain et capable de répondre à toute ingérence dans ses affaires». «Certains députés du Parlement européen s'autoproclament porte-parole du Hirak populaire» a-t-il dit, qualifiant la résolution du Parlement européen de «la plus flagrante des ingérences dans notre Histoire». «Ils veulent faire le procès de l'Algérie. Qu'ils traient les problèmes de leurs rues d'abord», a-t-il martelé, appelant le peuple algérien à riposter à cette ingérence par une participation massive au prochain scrutin.

La prochaine présidentielle «est le seul rempart pour faire face à toute forme d’ingérence», a soutenu Abdelaziz Belaïd du Front El-Moustakbal qui qualifie le rendez-vous des urnes du 12 décembre de «seconde indépendance pour l’Algérie».

De son côté, Abdelkader Bengrina a appelé à partir de Laghouat «à une large mobilisation pour préserver la patrie et refuser que les affaires internes soient débattues au Parlement européen avec la complicité de suppôts à l’intérieur». «Il existe des laquais au service de leurs maîtres qui ne souhaitent pas voir l’Algérie debout», a-t-il dénoncé.

De Mascara, Ali Benflis a mis en avant la nécessité de consolider le front interne, notamment «suite aux tentatives visant à porter atteinte à l'Algérie, menées par des forces non constitutionnelles que le peuple a renversées par le biais d'une révolution pacifique et civilisationnelle accompagnée par l'Armée et son commandement».

Karim Aoudia