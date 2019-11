FLN : Indignation

Le FLN a vigoureusement condamné la résolution du Parlement européen, estimant qu'il s'agit d'une «immixtion flagrante dans les affaires internes de l'Algérie et une provocation à l'égard de son peuple». Dans ce cadre, le FLN a fait part dans un communiqué, de «son indignation et sa condamnation vigoureuse de la résolution du Parlement européen», considérant qu'il s'agit d'une immixtion flagrante dans les affaires internes de l'Algérie et une provocation à l'égard du peuple algérien et un acte ignoble relevant de la propagande dans le but de propager le chaos et de saper la stabilité du pays». Il a appelé tous les militants et les citoyens «à participer massivement au scrutin présidentielle prévu le 12 décembre prochain». Le FLN a exprimé «sa conviction profonde que le peuple algérien qui rejette l'ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays, n'a pas de leçons à recevoir car étant attaché à l'exercice de ses libertés, à la souveraineté de décision de son Etat et conscient des mauvaises intentions sous couverture des libertés et des droits de l'Homme qui font l'objet de politisation». «Le peuple rejette et méprise toutes les parties qui recourent à des parties de l'étranger, notamment celles connues pour sa haine historique envers l'Algérie et son peuple», poursuit le communiqué, saluant la position du peuple algérien bannissant les diktats venant de l'extérieur et déterminé à opérer un changement par la voie de la paix et de la démocratie, à travers une participation massive à la prochaine élection présidentielle». «Le peuple algérien est le premier et l'unique responsable de ses choix et le seul habilité à élire en toute souveraineté le candidat qu'il juge meilleur pour diriger le pays dans la prochaine étape, c'est pourquoi les partenaires étrangers sont appelés à respecter l'Algérie, son peuple, ses institution et son Parlement qui légifère les lois en toute souveraineté au mieux des intérêts du peuple et ses constantes et conformément aux chartes internationales, notamment celles relatives aux libertés», a estimé la même formation politique, soulignant que «ces libertés sont consacrées en Algérie, particulièrement, la liberté d'expression, de manifestation politique et de croyance». «Il est utile de rappeler au Parlement européen que le peuple algérien qui a payé un lourd tribut pour recouvrer sa liberté et son indépendance est digne d'exercer sa liberté illustrée en le sursaut populaire pacifique et civilisationnel», a rappelé le FLN, ajoutant que ce dernier (sursaut) a été accompagné et protégé par l'Armée nationale populaire (ANP) et les corps de sécurité qui veillent à ce que les revendications légitimes du peuple soient satisfaites pour lui permettre d'accéder à son droit à l'édification d'un Etat démocratique moderne et solide avec ses institutions élues dans le cadre des élections libres». Le monde entier témoigne que les citoyens exercent depuis neuf mois leur droit de manifestation pacifique et l'expression de leurs opinions dans des conditions sécurisées sans qu'ils soient réprimés, contrairement à ce qui se passe dans des pays européens où les manifestants font l'objet de répressions barbares», a-t-il ajouté. A la fin de son communiqué, le FLN a réitéré son appel à l'ensemble des citoyens et des militants à participer en force lors de la prochaine Présidentielle», invitant ses militants à travers toutes les mouhafada et kasmate du pays à exprimer pacifiquement leur rejet catégorique quant à l'ingérence étrangère et à condamner les parties qui font appel à l'étranger et exercent l'opposition sous les auspices du Parlement européen afin de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays».