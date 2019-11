Constantine : Large consensus

Même si la résolution adoptée, jeudi dernier, par le parlement européen n’a pas été au cœur des slogans des citoyens qui manifestaient hier dans les rues de Constantine, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient nombreux parmi ceux que nous avons abordés, à condamner sans ambiguïté toute forme d’ingérence dans les affaires algériennes.

Pour Ahmed, 46 ans, qui en est à sa 41e marche depuis février dernier, les Algériens, quel que soit leur positionnement par rapport à la crise politique que traverse le pays depuis 9 mois, sont unanimes à dénoncer ce qu’il s’est passé à Strasbourg : «Il est vrai que la conjoncture est difficile, et qu’il persiste encore beaucoup de flou, mais nous n’avons besoin de personne pour résoudre nos problèmes», a-t-il notamment soutenu. De son côté, Samir, fonctionnaire, la trentaine, a déclaré : «Il ne s’agit pas encore d’ingérence, mais ces manœuvres suspectes pourraient être un prélude à des tentatives d’implication étrangère directe dans les affaires internes de notre pays, et à cela, les Algériens ont toujours répondu de manière claire et sans ambages, car ils ont appris la leçon des drames récents dans la région, grandement aggravés par les interventions extérieures». Pour sa part, Ryad, accompagné de ses deux enfants, a estimé qu’il était normal que le Parlement européen s’intéresse à notre pays : «Ce qui se passe ici ne peut laisser nos partenaires indifférents. Nous sommes à l’heure du village mondial, et à mon avis, il ne faut pas accorder de l’importance à ce genre d’initiative qui existe et existera toujours». Enfin, Abdelhadi, retraité, a fait une analogie avec le ‘‘Contrat de Rome’’ : «Je me souviens que l’État, de même que la majorité de la population, avait rejeté en bloc la proposition de la communauté catholique de Sant’Egidio. Il n’était plus question de qui avait tort et qui avait raison, car l’intégrité du territoire national était menacée par le terrorisme islamiste, et que la solution ne pouvait émaner que des Algériens lesquels, pour rappel, s’étaient rendus en masse aux urnes, quelques mois plus tard, afin d’élire un président de la République, et l’Histoire a fini par nous donner raison».

I. B.