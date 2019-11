Tizi Ouzou : Rejet total

Un large consensus sur le rejet de toute ingérence extérieure dans les affaires interne de notre pays s’est manifesté à Tizi-Ouzou au lendemain de la résolution du Parlement européen sur le mouvement populaire. Malgré sa pleine et active mobilisation dans le mouvement populaire pour le changement radical du système politique en Algérie qui entame son dixième mois, la population, dans sa large majorité, se dit totalement contre toute intervention étrangère dans le bras de fer engagé entre les tenants du pouvoir et la population, qui sont du reste des enfants d’un même pays et animés d’une ferme volonté de trouver pacifiquement une solution à la crise politique que vit l’Algérie.

Conscients de l’urgence et de la nécessité de préserver la stabilité et l’unité du pays, des citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou, bastion des luttes démocratiques pacifiques et foncièrement contre l’internationalisation des questions nationales, rejettent et condamnent «cette intrusion malsaine et intéressée» du Parlement européen dans nos affaires internes, notamment le Hirak pacifique pour le changement, et lui conseillent de condamner les vrais exactions et crimes commis contre le peuple palestinien. «Notre Hirak n'est pas dirigé contre l’Etat algérien et ses symboles ni contre l armée ni contre la police, mais contre le système politique et l'oligarchie qui ont pris le pays et l'Etat en otage», a écrit un fidèle hirakiste dans un post sur sa page facebook en réaction à cette résolution. «La révolution pacifique vise à arracher la liberté du peuple pour qu'il exerce sa souveraineté et non pas à porter atteinte à l'unité du peuple et à l'intégrité du pays», a-t-il assené.

L’Algérie a suffisamment de moyens humains et matériels pour surmonter seule et souverainement sa crise et son peuple, celui qui est impliqué dans le Hirak comme celui mobilisé pour les élections présidentielles prochaines, ne tolérera aucune ingérence dans ces affaires intérieures, persistent des citoyens de Tizi-Ouzou en rappelant les sacrifices consentis par nos valeureux martyrs et maquisards pour recouvrer notre indépendance.

Certains citoyens estiment que l’instabilité que vit le pays depuis plus de neuf mois à ouvert la porte à ces parlementaires européens pour s’immiscer dans les affaires internes de l’Algérie, d’où pour eux, l’urgence et l’impérative nécessité de prise de décisions susceptibles d’immuniser notre pays de ce genre d’ingérence flagrante aux desseins inavoués. Si le refus de l’ingérence est quasiment unanime, il n’en demeure pas moins que les avis divergent concernant les voies et moyens susceptibles de contrer ces tentatives d’ingérence dans les conditions actuelles.

De nombreux citoyens pensent que la participation massive à la prochaine élection présidentielle sera le meilleur remède, alors qu’une autre partie estime qu’une transition démocratique de courte durée suivie d’une élection présidentielle serait l’antidote idoine à toute tentative d’ingérence étrangère dans notre pays.

Bel. Adrar