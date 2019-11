Télédiffusion d’Algérie : Le nouveau DG, installé

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, et ministre par intérim de la Culture, Hassane Rabehi a procédé, jeudi à Alger, à l'installation du nouveau directeur général de la Télédiffusion d'Algérie (TDA), Said Boudjemadi, en remplacement de Chawki Sahnin. Supervisant la cérémonie d'installation, M. Rabehi a mis en avant l'importance de cette entreprise, au regard des services fournis en matière de communication, indiquant qu'»avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication (TIC), l'Algérie s'est dotée d'équipements et a formé des experts et techniciens hautement qualifiés».

Les services modernes prodigués par cette entreprise publique sont à même de renforcer la souveraineté nationale et d'assurer une autonomie en matière de télédiffusion, a-t-il soutenu. A cette occasion, le ministre a évoqué l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, la qualifiant d'«issue la plus sûre et incontournable» en vue de sortir de la crise que traverse le pays, appelant les citoyens à participer massivement à cette échéance.

Dans ce sillage, M. Rabehi a fait part de «l'adoption de toutes les lois et mesures inhérentes à la couverture médiatique de ce rendez-vous, en collaboration avec l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), les représentants des cinq candidats et les médias».

«Jusqu'à ce jour, la couverture médiatique se passe dans des conditions normales», a-t-il rassuré, faisant état «du traitement, jusque-là, de plusieurs demandes d'accréditation de journalistes algériens et étrangers pour la couverture de cette élection».